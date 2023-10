Lars Leeftink

Woensdag 18 oktober 2023 09:39 - Laatste update: 09:41

Daar waar Max Verstappen bij Red Bull Racing niet te stoppen is en in 2023 voor het derde seizoen op rij wereldkampioen werd in de Formule 1, heeft teamgenoot Sergio Pérez het erg lastig. Net zoals in 2023 staat zijn tweede plaats in het wereldkampioenschap onder druk, waardoor ook zijn toekomst voor 2024 onzeker lijkt. Nico Rosberg leeft mee met Pérez, maar weet ook dat hij moet gaan presteren om zijn stoeltje te behouden.

In gesprek met Sky Sports zegt Rosberg dat hij merkt dat de druk op Pérez enorm is. Hij kan alleen maar meeleven met de Mexicaan. "Ik heb het met hem te doen. Hij voelt de druk van de hele wereld op zijn schouders. De social media-wereld bekritiseert hem ook nog enorm. Alle F1-fans zijn afhankelijk van hem om het spannend te maken en op een manier heeft hij ze teleurgesteld. Hij heeft het Max Verstappen te makkelijk gemaakt. Ik had dat met Hamilton. Ik moest het spannend maken en het niet saai laten worden, Lewis Hamilton werd namelijk te dominant. Het is echt een heel moeilijke situatie waar hij nu in zit."

Pérez heeft het lastig

Rosberg denkt dat Pérez snel zijn ritme en vorm moet gaan vinden, want op de huidige manier komt zijn plek naast Verstappen voor 2024 onder flinke druk te staan. "Hij heeft het heel moeilijk, Qatar was voor hem een verschrikkelijk weekend. Hij heeft de beste auto. Hij moet een weg [naar boven] zien te vinden en snel ook. De manier waarop hij nu rijdt, moet Red Bull zelfs voor volgend jaar overwegen om hem te ontslaan."

Pérez presteert matig

Volgens Rosberg zijn de huidige prestaties van Pérez bij Red Bull Racing onacceptabel in de auto die hij tot zijn beschikking heeft. "Ik denk dat ze [Red Bull] hier erg veel hoofdpijn van hebben. Ze hebben echt twee topcoureurs nodig, die veel punten scoren. Sergio is enorm aan het onderpresteren. Ik weet dat het een goede rijder is. Het is zo lastig om te begrijpen waarom hij er zo ver vandaan zit. Er is een mogelijkheid dat Max echt spectaculair is."