Lars Leeftink

Woensdag 18 oktober 2023 08:51 - Laatste update: 08:53

Max Verstappen staat met Red Bull Racing en de Formule 1 komend weekend voor het begin van een triple header met twee sprintrace weekenden. Te beginnen komend weekend in Austin, waar de Grand Prix van de Verenigde Staten zondag op het programma staat. Verstappen verwacht een hectisch en zwaar weekend.

In het persbericht van Red Bull Racing voorafgaand aan het weekend blikt Verstappen vooruit op het weekend in Texas waar de Nederlander vrijdagavond (Nederlandse tijd) met zijn collega's aan gaat beginnen. "Ik kijk erg uit naar de race in Austin dit weekend, als team hebben we daar veel speciale herinneringen aan. De sfeer op het circuit is ook als geen ander, er zijn zoveel Oracle Red Bull Racing-fans aanwezig om ons aan te moedigen." Toch weet Verstappen dat het wel eens een zwaar weekend kan worden.

Weekend met een sprintrace

Verstappen en Red Bull hebben namelijk nog twee sprintrace weekenden te gaan, te beginnen in de Verenigde Staten komend weekend. Naast het format kan ook het weer net zoals in Qatar vanwege de hoge temperaturen een grote rol gaan spelen voor zowel de coureurs als op de banden. "Het is natuurlijk weer een [weekend met een] Sprintrace, dus het kan behoorlijk hectisch voor ons worden. We hebben maar één sessie om te proberen de optimale balans in de auto te vinden. De temperaturen lijken ook hoog te zijn, dus ik verwacht weer een zware race."

Speciale livery

Tot slot kijkt Verstappen ook uit naar de speciale livery die, net zoals in Miami, door fans ontworpen is. "Ik ben ook erg benieuwd naar de nieuwe, speciaal voor de fans ontworpen livery op de auto." De livery is nog niet onthuld door Red Bull Racing, maar zeker is dat het een speciale livery gaat zijn als onderdeel van 'Make Your Mark'. Dit zal ook het geval zijn als het team volgende maand in Las Vegas actief zal zijn voor het laatste raceweekend van 2023 in de Verenigde Staten.