Het Formule 1-circus strijkt deze week neer in de Verenigde Staten van Amerika. Om precies te zijn op Circuit of the Americas in Austin, Texas. Dit is een korte geschiedenisles van de koningsklasse van de autosport in de USA.

Al is de Formule 1 niet altijd even populair geweest in de Verenigde Staten, toch heeft het wereldkampioenschap in dat land meer circuits bezocht dan in welk ander land dan ook. Daarnaast gaat de Verenigde Staten over niet al te lange tijd Groot-Brittannië en Duitsland inhalen in de ranglijst voor de meeste keren gastheer zijn van de Formule 1. Alleen Italië zal daar dan nog boven staan. De Verenigde Staten is ook nog eens het enige land ooit met drie geplande Grands Prix binnen één seizoen. Italië mocht drie Formule 1-races organiseren in 2020 - in Imola, Monza en Mugello - maar vanwege de pandemie was dat niet gepland. Om de geschiedenis van F1 in Amerika nog interessanter te maken: het is het enige land dat een Formule 1-race had zonder dat het een Grand Prix was.

Indianapolis 500

De Indianapolis 500, de beruchte wedstrijd van de IndyCar Series die al sinds 1911 wordt gehouden, maakte ooit deel uit van de Formule 1-kalender en was dan ook de eerste Amerikaanse race van de koningsklasse. Het was echter geen Grand Prix en het werd niet georganiseerd door de FIA, maar door de AAA (als het ware de Amerikaanse ANWB) en USAC, en dat zorgt nog wel eens voor vraagtekens boven een aantal statistieken. Bijvoorbeeld, was de reeks overwinningen van Alberto Ascari in 1952 en 1953 nou zeven of negen races? Het hangt er dus van af of je de Indy 500 meetelt. De wedstrijd op de 'Brickyard' stond op de F1-kalender van 1950 tot en met 1960. Ascari deed in 1952 met Ferrari mee, maar viel na 40 van 200 ronden uit met een gebroken wiel. Vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio probeerde zich in 1958 te kwalificeren, maar toen hij besefte dat zijn Kurtis Kraft niet snel genoeg was, trok hij zich vrijwillig terug.

Grand Prix van de Verenigde Staten

De Grand Prix van de Verenigde Staten zal aankomend weekend voor de 44e keer worden georganiseerd. De eerste keer was op Sebring in 1959, waarin Bruce McLaren bijna de overwinning verloor aan Maurice Trintignant, omdat hij Cooper-teamgenoot Jack Brabham, die een aantal honderden meters voor de finish was stilgevallen zonder benzine, wilde helpen voor het wereldkampioenschap. Ondanks de spannende slotfase was Sebring geen financieel succes en dus werd de Grand Prix in 1960 op Riverside gehouden aan de andere kant van de Verenigde Staten. Wederom verloor de organisatie geld en dus zou er de twintig jaar daarna op Watkins Glen worden geracet, vaak als seizoensfinale. Van 1981 tot en met 1988 stond de Grand Prix van de Verenigde Staten niet op de kalender, totdat het voor drie jaar terugkeerde in Phoenix. Het hobbelige stratencircuit in de hete hoofdstad van Arizona was niet populair onder de coureurs en zou vanaf 1992 dan ook verdwijnen. Vanaf 2000 was Indianapolis weer gastheer van een Formule 1-race, maar dan natuurlijk niet op de oval. Het was zo'n succes dat het zelf het record verbrak voor de meeste toeschouwers op de zondag van een raceweekend met zo'n 200.000 mensen. Het bandendebacle van 2005, waarin slechts zes auto's aan de start kwamen, gooide echter roet in het eten. Tussen 2008 en 2011 werd er dan ook niet meer geracet in de VS, maar in 2012 keerde de Grand Prix op het gloednieuwe Circuit of the Americas terug.

Andere Grands Prix

Buiten de Grand Prix van de Verenigde Staten zijn er nog een boel andere Grands Prix in het land georganiseerd. De zogeheten United States Grand Prix West stond vanaf 1976 voor acht seizoenen op de kalender. De laatste keer dat er op het stratencircuit van Long Beach werd geracet, in 1983, zette McLaren-coureur John Watson het record voor het winnen vanaf de laagste positie, P22. De Caesars Palace Grand Prix werd in 1981 en 1982 gehouden op de parkeerplaats van het casino in Las Vegas, maar het was veel te heet en er kwamen nauwelijks toeschouwers opdagen. Desondanks was het toch gastheer van twee spannende titelbeslissers. De Detroit Grand Prix, ook wel bekend als de United States Grand Prix East, mocht vanaf 1982 zevenmaal een Formule 1-race organiseren. Het huidige IndyCar-stratencircuit gebruikt een deel van dezelfde wegen als die van de Detroit Grand Prix. Dallas, de grootste stad in Texas, mocht in hartje zomer van 1984 eenmalig de Dallas Grand Prix organiseren in Fair Park, maar met temperaturen van 38°C was het ook hier veel te heet en de coureurs hekelden het hobbelige stratencircuit dan ook. Sinds 2022 heeft de VS eindelijk weer een tweede Grand Prix met Miami naast Austin. Nu in 2023 is er een derde Amerikaanse race bijgekomen: de Grand Prix van Las Vegas, vlakbij waar ooit de Caesars Palace Grand Prix werd gehouden. Het zal voor het eerst sinds 1982 zijn dat de VS drie Formule 1-races organiseert.

Alles op een rijtje

Dit zijn alle circuits in de Verenigde Staten die ooit een Formule 1-race hebben georganiseerd, inclusief het Las Vegas Strip Circuit dat volgende maand haar eerste Grand Prix zal houden. Na 2023 zullen er 76 Amerikaanse Formule 1-races zijn geweest. In Italië staat de teller inmiddels op 105. De USA zal met haar drie huidige Grands Prix binnenkort Duitsland (79) en Groot-Brittannië (78) voorbij steken.