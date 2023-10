Lars Leeftink

14 oktober 2023

De bom binnen Red Bull Racing lijkt op ontploffen te staan. Ondanks dat alles sportief gezien tijdens dit tijdperk in de Formule 1 volgens plan gaat, blijkt het achter de schermen verre van rustig te zijn bij het team. De positie van adviseur Helmut Marko zou onder druk staan, iets waar deze week over beslist gaat worden in een vergadering. Daarnaast zou Sergio Pérez een laatste kans hebben gekregen om zich te laten zien.

El Globo, een grote Latijns-Amerikaanse site, heeft dit gerucht dit weekend naar buiten gebracht. Dit heeft allemaal vooral te maken met het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz eind vorig jaar. Sindsdien is er een machtsstrijd gaande, waarbij Christian Horner wordt gesteund door de Thaise mede-aandeelhouders en Marko wordt gesteund door Oliver Mintzlaff, deels de opvolger van Mateschitz. Er zou mede hierdoor een tweestrijd zijn, met spanning tussen Horner en Marko als gevolg. Daarbij zouden Horner en vooral de Thaise mede-eigenaars steeds meer proberen de touwtjes steviger in handen te krijgen.

Horner wil af van Marko en Tsunoda

Horner en zijn Thaise mede-eigenaars zouden erop uit zijn om, na Peter Bayer als CEO van AlphaTauri aan te hebben gesteld, nu van Marko af te komen. Dit blijkt uit het feit dat er deze week een vergadering wordt gehouden door de Red Bull-groep, waarbij El Globo beweert dat Marko 'voor het eerst echt moet vrezen voor zijn functie'. Ook Yuki Tsunoda, die volgend jaar aan zijn vierde seizoen bij AlphaTauri gaat beginnen, zou het vertrouwen van Horner niet krijgen en daarom na 2024 van de Japanner af willen. Marko heeft dit tot nu toe tegen kunnen houden, omdat Honda tien miljoen zou betalen aan Red Bull om Tsunoda in de auto van AlphaTauri te laten rijden.

Pérez krijgt laatste kans

Tot slot zou, ondanks alle recente uitspraken van Horner zelf, Marko en Sergio Pérez, ook de toekomst van Pérez niet zeker zijn. Pérez zou een ultimatum hebben gekregen voor dit seizoen: als hij tijdens de laatste vijf races niet tweede weet te worden bij de coureurs, iets wat vorig jaar niet lukte, dan wordt de Mexicaan in 2024 vervangen. Hij zal daarvoor de komende anderhalve maand Lewis Hamilton en Fernando Alonso van zich af moeten houden. Horner zou in 2024 Pérez het liefst willen vervangen door Daniel Ricciardo, die reeds is bevestigd als coureur van AlphaTauri voor 2024 en de voorkeur krijgt van Horner. Liam Lawson zou Ricciardo dan vervangen bij AlphaTauri, waardoor Pérez zonder stoeltje zou zitten voor 2024 mocht hij niet naar behoren presterende komende anderhalve maand.

2023

Het is een opvallend gerucht, zeker tijdens een seizoen waarin er op sportief gebied net zoals in 2022 niet veel aan de hand is. Verstappen won dit seizoen veertien van de zeventien races, terwijl Red Bull tijdens zestien van de zeventien races zegevierde en alleen in Singapore niet op het podium stond. Beide kampioenschappen zijn, net zoals vorig jaar, al ruim voor het einde van het seizoen beslist, maar desondanks zou het dus achter de schermen sinds het overlijden van Mateschitz flink rommelen.