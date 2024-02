De reservecoureur van Mercedes, Mick Schumacher, geeft toe dat hij met teambaas Toto Wolff heeft gesproken over het eventueel invullen van het vacante zitje dat Lewis Hamilton in 2025 achterlaat. De jonge Duitser gaat dit seizoen racen in het World Endurance Championship, maar hoopt nog altijd op een terugkeer in de koningsklasse.

De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher maakte in 2021 zijn debuut in de hoogste afdeling van de autosport. Een heel erg succesvol seizoen was het echter niet. Zo was van tevoren al bekend dat het een tussenjaar zou gaan worden en alle pijlen waren gericht op 2022. Dat seizoen zou Schumacher echter veel schoonheidsfouten maken in het begin van het jaar en eigenaar Gene Haas zag de schadepost alleen maar oplopen. Uiteindelijk werd landgenoot Nico Hülkenberg naar het team gehaald en Schumacher verkaste naar Mercedes.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Alonso houdt stoelendans in de gaten en stelt verlenging bij Aston Martin uit'

Positie met veel druk

Er zijn na de aankondiging van Hamilton een heleboel namen voorbijgekomen, die mogelijk de nieuwe teamgenoot van George Russell kunnen worden. Schumacher legt bij de Spaanse tak van Motorsport.com uit dat hij ook "kort" met Toto Wolff heeft gesproken over de positie. Hoewel Wolff uiteindelijk de knoop doorhakt, weet Schumacher dat hij het moet laten zien. "Natuurlijk is het een positie die veel druk met zich meebrengt, maar ik heb het gevoel dat ik het aankan. Die beslissing hangt echter van mij af."

Weinig mensen weten hoe goed ik ben

De Formule 2-kampioen van 2020 zal dit seizoen uitkomen voor Alpine in het WEC. Het is aan hem om te tonen dat Wolff niet om hem heen kan, maar Schumi is overtuigd van zijn kwaliteiten. "Ik heb een kans, ik weet gewoon niet hoe groot het is, ik hoop dat ik mezelf kan aanbevelen, ik denk dat maar weinig mensen weten hoe goed ik ben."