Het Spaanse Marca heeft vernomen dat tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bewust de onderhandelingen over een nieuw contract bij Aston Martin heeft uitgesteld. Dit zou alles te maken hebben met de stoelendans die Lewis Hamilton heeft afgetrapt door in 2025 naar Ferrari te verkassen.

Door het aangekondigde vertrek van de zevenvoudig kampioen is silly season al vroeg begonnen. Het zitje dat de Brit achterlaat bij Mercedes heeft voor veel voer voor speculatie gezorgd. George Russell zal komend jaar de kar moeten gaan trekken bij Mercedes, maar Alexander Albon is al genoemd al mogelijke teamgenoot. Ook de naam van Alonso zingt rond in de paddock en volgens de Spaanse media is dit niet geheel ontoevallig.

Alonso wil perspectief zien

Marca meldt dat Alonso eerst wil zien wat Aston Martin in 2024 op de mat kan leggen met de nieuwe wagen, voordat hij een krabbel onder een contractverlenging zet. De renstal uit Silverstone begon namelijk het 2023-seizoen enorm sterk, maar liet een aantal steken vallen tijdens de doorontwikkeling van de AMR23. Alonso is niet de jongste meer en dus moet hij zijn volgende stappen zorgvuldig plannen.

Mercedes?

De krant verwacht dat het vacante zitje bij Mercedes weleens die van Alonso kan worden. "Als het aanbod van Mercedes zou komen, is het zeer waarschijnlijk dat Alonso ja zou zeggen. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze weer een winnende auto hebben, en het team met de ster eindigde voor op Aston Martin in het constructeurskampioenschap", zo laat het optekenen.