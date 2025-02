Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso kijkt uit naar de komst van topontwerper Adrian Newey. De ontwerper sluit zich in maart aan bij het team van Aston Martin en zal zich voornamelijk concentreren op het nieuwe reglement. Alonso wrijft ondertussen in zijn handen, want overal waar Newey heeft gewerkt, zijn titels behaald.

Niet alleen Alonso is blij met de komst van Newey; dat gevoel is geheel wederzijds. Newey gaf in een interview namelijk aan dat hij slechts van twee dingen spijt had: hij had altijd al eens met Lewis Hamilton willen werken, maar ook met Alonso. Toen bekend werd dat Newey het team van Red Bull zou verlaten, doken direct geruchten op over een overstap naar Maranello, maar uiteindelijk koos hij voor het team van Lawrence Stroll. Newey is niet alleen de ontwerper van de renstal; hij heeft ook een aandelenpakket gekregen.

Ontwerper heeft meer impact dan een coureur

Bij Autoracer legt Alonso de transfer van Hamilton naast die van Newey. "Adrian Newey zal altijd meer impact hebben dan welke coureur dan ook. Coureurs komen en gaan; wij twintig hier proberen goed te rijden en hebben onze doelen bereikt totdat we in de Formule 1 kwamen," zo wijst hij op de kwaliteiten van de ontwerper. Die impact ziet hij bij Hamilton overigens niet: "Ik weet niet wat Hamilton Ferrari zal brengen of toevoegen, maar het zal zeker minder zijn dan wat een ontwerper kan bijdragen."

