Volgens tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso heeft Mercedes een aandeel in het tegenvallende seizoen dat Aston Martin achter de rug heeft. Na een veelbelovend 2023, waarin Alonso achtmaal op het podium stond, viel het team uit Silverstone terug in het huidige jaar, en eindigde het vijfde in het constructeurskampioenschap.

Alonso wacht al sinds 2013 op een overwinning in de Formule 1, en kwam vorig seizoen een aantal keer tergend dichtbij. Vooral in Monaco, waar pole position bijna een zege garandeert (tenzij je Red Bull in 2016 bent), leek het zo ver te zijn, totdat Max Verstappen een legendarische derde sector noteerde en zo toch nog voor de Spanjaard startte. De positieve lijn werd echter niet doorgezet in 2024, en Alonso moest met de tiende plaats in het kampioenschap genoegen nemen, na vierde te eindigen in het voorgaande seizoen.

Mercedes windtunnel

Aston Martin maakt al sinds 2019 gebruik van de windtunnel van Mercedes. Een eigen exemplaar zou klaar moeten zijn voor gebruik voor het 2025-seizoen, maar voorlopig moet men in Silverstone nog wachten. Sinds de overname van Lawrence Stroll is er flink geïnvesteerd in de faciliteiten - dit is een van de redenen waarom Adrian Newey de overstap maakte - maar het gebruik van de Mercedes-windtunnel handicapt Aston Martin voorlopig nog wel. “Het is geen gemakkelijke oplossing of een gemakkelijk antwoord," legde Alonso uit bij de Chequered Flag podcast van de BBC, "want als dat niet zo is, zullen we het waarschijnlijk iets gemakkelijker doen dan wat we hebben gevonden, maar ik denk dat het een probleem is dat we de binnenkant van de auto niet genoeg begrijpen. Sommige windtunnel problemen waren dezelfde die Mercedes vorig jaar had toen zij hun auto ontwikkelden. Ons gebruik van de windtunnel is beperkt omdat we die van Mercedes gebruiken."

Een eigen plek om te testen

Mercedes had in 2023 een moeizaam jaar, en volgens vele bronnen kwam dit door de windtunnel, die fundamenteel andere data produceerde dan toen er daadwerkelijk op een circuit werd getest. Men dacht bij Mercedes dat er een doorbraak was gevonden om weer om kampioenschappen te strijden, maar er werd geen race gewonnen gedurende het jaar, en dit jaar kampte Aston Martin met vergelijkbare problemen. Alonso wees daarom naar de windtunnel van Mercedes, die de achilleshiel kan zijn geweest. Op 1 januari kunnen de ingenieurs in Silverstone aan de slag in hun eigen tunnel, en dit zou wel eens de volgende stap kunnen zijn voor Aston Martin om mee te kunnen doen om podiums - en misschien wel die 33e overwinning voor Fernando Alonso.

