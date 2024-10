Fernando Alonso moest op donderdag tijdens de mediadag verstek laten gaan wegens gezondheidsproblemen. De Spaanse rijder is op vrijdag gelukkig wél weer van de partij, zo maakt het team duidelijk.

Aston Martin komt als nummer vijf van het constructeurskampioenschap naar Mexico afgereisd. Hoewel er met de toekomstige komst van Adrian Newey veel potentie in het team zit, zijn de resultaten anno 2024 nog niet om over naar huis te schrijven. Alonso moest in Austin genoegen nemen met P13, daar waar teamgenoot Lance Stroll niet verder kwam dan de vijftiende stek.

Alonso is terug

Op donderdag maakte het team uit Groot-Brittannië bekend dat Alonso verstek moest laten gaan tijdens de mediadag in aanloop naar de twintigste race van het seizoen. De Spaanse rijder voelde zich niet lekker, maar het team liet wel weten dat Alonso normaal gesproken wel gewoon vanaf vrijdag van de partij zou zijn. Dat is nu inderdaad uitgekomen, want het team bevestigt dat de 43-jarige rijder op vrijdag gewoon weer in zijn groene bolide zal instappen. Dat doet Alonso wel pas vanaf VT2: tijdens de eerste vrije training stapt Felipe Drugovich in zijn wagen wegens de verplichte rookietests. "Fernando Alonso keert vandaag terug naar de paddock en zal in VT2 gaan rijden zoals gepland", zo luidt het korte statement.

Our squad is ready for Friday in Mexico City! 🤝#MexicoGP pic.twitter.com/MjKWxZAaGf — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 25, 2024

