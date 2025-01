Volgens voormalig wereldkampioen Formule 1 Jacques Villeneuve moet Fernando Alonso zich nog bewijzen zodat Aston Martin de Spanjaard blijft aanhouden. Alonso is 43 jaar oud en rijdt al meer dan twee decennia in de F1, maar scoorde in zowel 2024 als 2023 bijna drie keer zo veel punten als zijn teamgenoot Lance Stroll.

Bij Aston Martin staan alle pijlen gericht op 2026. Het team heeft een nieuwe fabriek, windtunnel en aanwinsten als Adrian Newey en Andy Cowell, die respectievelijk van Red Bull Racing en Mercedes werden losgeweekt en beiden worden gezien als genieën in hun vak. Fernando Alonso en Lance Stroll staan beiden onder contract voor 2026, maar de tweevoudig wereldkampioen zal maar liefst 44 jaar oud zijn aan het begin van volgend jaar, en 45 worden gedurende het seizoen. In 2023 eindigde Alonso nog vierde in het klassement en behaalde hij alle acht de podia van Aston Martin gedurende dat jaar, maar het afgelopen seizoen werd door het team zelf als een mislukking bestempeld. Naar verwachting zal er in 2025 geen grote sprong worden gemaakt, en is volgend seizoen wanneer de ploeg zal moeten doorbreken en vechten voor overwinningen - en misschien zelfs het kampioenschap.

Moet laten zien dat hij stapje verder is

Villeneuve ziet ook de slapende reus die Aston Martin op dit moment is, en de Canadees denkt dan ook dat Alonso alles op alles zal zetten om er goed voor te staan wanneer het 2026-seizoen voor de deur staat. "Alonso weet wat hij nu moet doen om te laten zien dat hij nog steeds een stapje verder is," analyseert Villeneuve in gesprek met Action Network. "Zoals hij deed toen hij bij Ferrari zat en de Ferrari geen winnende auto was. Zoals hij deed bij McLaren, toen de McLaren een ramp was, een vreselijke motor had en hij nog steeds vocht als een bezetene. Het was indrukwekkend. Als hij dat blijft doen, dan houden ze hem. Want dat betekent dat op de dag dat de auto kan winnen, hij er is."

