Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso gaat in 2025 zijn 21e jaar Formule 1 rijden en onthult dat het racen met minder materiaal eigenlijk wel zijn hele carrière boven zijn hoofd heeft gehangen.

Alonso is met zijn 43 jaar oud de veteraan van het veld, al is dat op de baan niet altijd te zien. Aston Martin beschikte de afgelopen seizoenen niet over het materiaal om mee te doen voor de overwinningen, al sloeg het team in de beginfase van 2023 wel de plank raak. De Spanjaard kon tijdens die periode diverse podiumplekken pakken, maar een eerste zege sinds 2013 zat er niet in.

Minder materiaal dan de rest

Alonso heeft de pech dat zijn transfers niet altijd even succesvol waren en in gesprek met DAZN legt de Spanjaard dat hij het vaak heeft moeten doen met minder materiaal. "Sinds ik een kind was, had ik alleen een kart. In Asturië regent het veel [en] als het regende, trokken alle kinderen regenbanden aan en reed ik op droogweerbanden, omdat we het geld niet hadden om regenbanden te kopen", zo legt hij uit over zijn jongeren jaren.

Aanpassingsvermogen

Dat vroeg om wat aanpassingsvermogen, waarvan Alonso vindt dat hij dit vandaag de dag nog steeds moet doen. "Hier hebben we allemaal de middelen voor regenbanden, maar we hebben niet de spoilers die Ferrari heeft, of de bodemplaten die McLaren heeft, of iets dergelijks. Het is een beetje het verhaal van mijn leven geweest: racen met iets mindere wapens dan de anderen en me aanpassen aan wat ik kon."

Zelfs tijdens titeljaren niet het beste materiaal

In 2005 en 2006 wist Alonso zijn wereldtitels te behalen, maar ook de Franse wagen was, volgens hem, niet de beste. "Gedurende mijn hele carrière heb ik in auto’s gereden die misschien niet de beste waren op dat moment, zelfs tijdens mijn twee wereldkampioenschappen. Ik denk dat in 2005 de McLaren de snelste auto was, maar de betrouwbaarheid was slecht, dus we compenseerden dat en wonnen het kampioenschap. En in 2006 waren ze erg, erg gelijkwaardig, maar ik denk dat de Ferrari en Michael [Schumacher] iets te veel uitvalbeurten hadden, vooral in Japan aan het einde van het jaar, en toen won ik het kampioenschap", zo verklaarde hij in de Chequered Flag-podcast.

