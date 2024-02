Als het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko ligt, dan moet er rekening worden gehouden met Sergio Pérez naast Max Verstappen in 2025. De Mexicaanse Red Bull-coureur gaat in 2024 zijn laatste contractjaar in bij het Oostenrijkse team en Marko sluit een langer verblijf niet uit.

Vooral in 2023 stond de positie van 'Checo' onder druk. Dit had natuurlijk te maken met zijn vorm na de race in Miami. Daar waar Pérez in de eerste vier races nog prima meekon met teamgenoot Verstappen, verviel hij vanaf de race in Monaco in een foutenfestival. Daardoor nam de druk steeds meer toe op Pérez, die uiteindelijk wel de tweede plek in het kampioenschap wist veilig te stellen. Daarmee was de doelstelling van Pérez behaald en mocht de Mexicaan zich ontdoen van de druk van een titelstrijd, dan zou hij mogelijk nog steeds de ideale tweede man naast Verstappen kunnen zijn.

Tweede stoeltje van Red Bull Racing

Sinds het vertrek van Daniel Ricciardo lijkt er een vloek te rusten op het zitje naast Verstappen. Zo werden Pierre Gasly en Alexander Albon gewogen, maar te licht bevonden voor het tweede stoeltje bij Red Bull Racing. Pérez sloot in 2021 aan wist wel op te vallen en daar waar het vorige duo met moeite een podiumplek kon pakken, wist 'Checo' hier en daar een zege te pakken. De afgelopen weken werd ook bekend dat Red Bull interesse heeft in Albon, maar dat zou zijn vanaf 2026.

Voor 2025 lijkt de weg dan ook open te zijn voor Pérez, zo bevestigt Marko bij Sport.de. Mocht 'Checo' zijn niveau halen in 2024, dan sluit Marko een langer verblijf zeker niet uit. "[Dat is] heel goed mogelijk", aldus Marko, die bij antwoord op de vraag of Verstappen en Pérez ook in 2025 een optie is.