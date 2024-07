Het team van McLaren koos voor Mick Schumacher om afgelopen week de bandentest van Pirelli uit te voeren. 'Schumi' is nog altijd onderdeel van Mercedes, maar komt voor Alpine uit in het World Endurance Championship en was dinsdag in het papaya-oranje te bewonderen.

Nog voorafgaand aan het raceweekend in Silverstone kwam Schumacher voor Alpine uit op Circuit Paul Ricard voor een test, waarbij er veel lof was vanuit teambaas Bruno Famin. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië was de zoon van zevenvoudig kampioen Michael Schumacher terug te vinden in de pitbox van de Zilverpijlen als derde coureur en dinsdag mocht hij het rubber van Pirelli testen in de wagen van Lando Norris en Oscar Piastri.

Bandentest Mick Schumacher

Het is onderdeel van contract dat McLaren heeft als klantenteam van Mercedes. Zo kwam Nyck de Vries voor Williams, McLaren, Aston Martin en Mercedes uit in 2022 als testcoureur van de Duitse brigade. De test op Silverstone kwam uit de hand van Pirelli, om de banden van volgend jaar te testen in de huidige wagens. Naast Schumacher waren ook Alexander Albon (Williams) en Pietro Fittipaldi (Haas) aanwezig op het Britse circuit. Het was de bedoeling dat de droogweerbanden getest moesten worden, maar vanwege de buien werd dat gewijzigd naar een test op de intermediates.

Mick Schumacher tested for McLaren today at Silverstone as part of the team's development running for Pirelli 🛞



📸 [via: @racefansdotnet]#F1 #McLaren #BritishGP pic.twitter.com/HgYwI5eBE0 — The McLaren Zone 🟠 (@TheMcLarenZone) July 9, 2024

Rondetijden

Uiteindelijk zette Schumacher een tijd van 1:37.428 neer en was daarmee de snelste op dinsdag. Albon moest het met een 1:41.116 doen en Fittipaldi zette een 1:42.124 op het bord neer. Toch gaat het op zo'n dag niet echt om de rondetijden, maar meer om het aantal ronden. De 25-jarige Duitser kon 53 ronden rijden, ééntje meer dan de Grand Prix van afgelopen zondag.

Terugkeer naar Formule 1?

Schumacher hoopt nog altijd terug te keren in de Formule 1, nadat hij eind 2022 bij Haas werd vervanger door landgenoot Nico Hulkenberg. Toch is de concurrentiestrijd hevig, want de test van Alpine wordt ook gezien als een shootout tussen hem en Jack Doohan. Laatstgenoemde zou samen met Schumacher in beeld zijn om het zitje dat Esteban Ocon aan het einde 2024 achterlaat in te vullen. Al worden er wel meerdere namen genoemd voor dat zitje.

