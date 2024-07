Hoewel er van diverse kanten wordt aangegeven dat België en Nederland wellicht vanaf 2026 het plekje op de kalender moeten gaan afwisselen, stelt organisatie van de race in Spa-Francorchamps alles in werking om de vaste plek te behouden. Daarvoor wijst de organisatie naar de cijfers van dit jaar, waarbij de Orange Army naar verwachting voor het eerst sinds jaren niet de in meerderheid zal zijn in de Ardennen.

De Formule 1 zit door de stijgende populariteit van de sport met een luxeprobleem. Zo zijn er meer landen die een race willen organiseren, dan dat er plek voor is op de racekalender. Vooral de wedstrijden in Europa moeten het daarbij ontgelden, toch wel het hart van de sport. Vaste waarden zoals bijvoorbeeld Monaco, maar dus ook de wedstrijd op Spa-Francorchamps lijken niet meer zeker te zijn van hun plekje. Zandvoort is teruggekeerd op de kalender, maar daarvoor was wel de opkomst van Max Verstappen nodig. In de periode daarvoor was de Orange Army in België in groten getale aanwezig, maar bijvoorbeeld ook in Oostenrijk.

'Liberty Media moet redelijk zijn qua financiën'

Geld speelt hierin een grote rol en de uitbreiding van de Formule 1-kalender naar de rest van de wereld heeft natuurlijk ook te maken met de financiële slagkracht van de organisatoren. Het contract van de Grand Prix van België loopt in 2025 af en de organisatie is nog altijd aan het onderhandelen met de FOM, over de periode daarna. Vanessa Maes, organisator van de Grand Prix van België, wil vooral een rotatiesysteem voorkomen. "In overeenstemming met de politieke autoriteiten strijden we voor een meerjarig contract zonder afwisseling vanaf 2026", zo legt ze bij AutoHebdo uit. Daar waar de FOM normaliter een eisenpakket op tafel legt, draait Maes dat om: "Op voorwaarde echter dat Liberty Media redelijk is in haar financiële behoeften. Ieder jaar moet het Waalse Gewest de hand in de zak steken om de achterstand in de Grand Prix goed te maken. Dit mag geen al te grote proporties aannemen."

Aantal Nederlanders neemt voor het eerst sinds jaren af

De race door de Ardennen is al jaren vaste prik op de kalender en werd de afgelopen jaren goed bezocht door de Orange Army. Dat is voor het eerst sinds jaren in 2024 anders. Dat geeft Maes het gevoel dat Spa-Francorchamps ook zonder de Nederlanders bestaansrecht heeft. "Voor het eerst in jaren zullen Nederlanders met een kleine 20 procent van het publiek niet in de meerderheid zijn. We stellen een sterke terugkeer vast van de Engelsen en de Duitsers, maar vooral van de Fransen. Bovendien zijn er steeds meer Belgische toeschouwers, vooral uit het noorden van het land." Mocht België haar wens in vervulling zien gaan, dan rijst wel de vraag op wat dit voor de toekomst van de Dutch Grand Prix zal betekenen.

