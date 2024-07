Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner het slinken van de voorsprong van de RB20 wijdt aan het reglement, waardoor de teams dichter bij elkaar komen. Vindt Max Verstappen dat Red Bull Racing moet blijven pushen voor significante verbeteringen en weigert hij het argument van de teambaas te geloven. In zijn ogen wordt het team dan lui.

Het 2024-seizoen begon, net als de afgelopen jaren voor Red Bull Racing, met een dominante wagen. Vanaf de wedstrijd in Imola gingen die verhoudingen echter op de schop. Zo nam McLaren de fakkel over als snelste team. Het levert een prachtige strijd aan de voorkant van het veld op, waarbij er de afgelopen races diverse keren verschillende winnaars waren.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull zit aan top van ontwikkelingscurve

Het huidige reglement met de budgetcap en de beperking op de ontwikkelingstijd straft in zekere zin de kampioen. Zo krijgt die met hetzelfde budget minder tijd dan de andere teams om de wagen te ontwikkelen. Horner wijst dat reglement dan ook aan, voor het verdampen van de dominantie. "Het is geen geheim dat we minder ontwikkelingstijd hebben dan de anderen en we zitten aan de top van de curve. Dus je hebt te maken met afnemende opbrengsten", zo vertelde de teambaas in Silverstone aan onder anderen RaceFans.

'Niet lui worden'

Verstappen erkende de afgelopen weekenden dat de RB20 niet meer de snelste wagen is en drong bij zijn team dan ook aan op verbeteringen. Het argument van de teambaas, veegt hij dan ook van tafel. "Ik weiger dat te geloven, want dan word je lui. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen in de fabriek altijd voluit gaat om de auto wat meer performance te geven. Maar er zijn duidelijk veel slimme mensen in de wereld bij andere teams die hetzelfde doen", zo vertelt hij bij hetzelfde medium. Natuurlijk ziet hij ook dat het reglement erop is gebouwd om de kampioen af te stoppen. "Natuurlijk zou het altijd helpen om meer tijd te hebben. Maar zo zijn de regels om het winnende team te vertragen", zo wil hij het niet als excuus gebruiken.

Blijven pushen

Voor Verstappen is de wereldtitel natuurlijk het belangrijkste en daarin leidt hij het kampioenschap ook nog altijd met 255 verzamelde punten. Daarmee heeft Limburger een voorsprong van 84 punten op nummer twee Lando Norris. Ook in het constructeurskampioenschap leidt Red Bull Racing. De voorsprong op Ferrari betreft 71 punten. Om die voorsprong te behouden en eventueel uit te breiden blijven de updates van levensbelang. "We moeten gewoon blijven pushen. We moeten onderdelen blijven brengen en ik weet dat ze zullen komen. Hopelijk zullen ze een beetje beter zijn dan de andere upgrades van de andere teams", aldus Verstappen.

