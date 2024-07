Max Verstappen belandde afgelopen zondag tijdens de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië op het podium. De coureur van Red Bull Racing dacht echter dat een podium buiten bereik was, al helemaal toen hij de Ferrari van Carlos Sainz in zijn spiegels zag.

Verstappen ving de race op Silverstone aan vanaf de vierde plek en won direct een positie door aan de binnenkant van Lando Norris te duiken. Voordat de eerste druppels arriveerden, waren de mediums van de Limburger al oververhit en werd hij niet alleen door Norris maar ook door Oscar Piastri ingehaald. De Ferrari's hebben het de laatste tijd erg lastig, dus om een rode bolide vlak achter zich te hebben, kwam als een nare verrassing voor Verstappen. Sainz was soms zelfs een seconde per ronde sneller op de steeds natter wordende baan, totdat het gat iets meer dan een seconde was voor de eerste pitstops. De McLarens gingen ondertussen de strijd aan met de Mercedessen en namen de leiding over, maar door een verkeerde bandenstrategie vielen ze weer terug. Lewis Hamilton won vervolgens voor zijn thuispubliek. Verstappen reed in de slotfase op de harde in plaats van de zachte compound en had daardoor richting de finish betere banden over om Norris terug te pakken en eindigde als tweede.

Overleven

"Nee, het begin ging niet erg goed," vertelde Verstappen later bij de persconferenties. "Ik bedoel, ik probeerde iedereen bij te benen, maar mijn banden raakten gewoon op. Alles werd heet en ik was aan het zoeken naar grip, dus toen kon Lando mij inhalen. Vervolgens ging Oscar mij ook nog voorbij. Toen begon het te regenen en nog altijd had ik geen grip. Ik wilde ook niet teveel risico nemen, omdat het gewoon niet goed voelde. Ik voelde me daar niet comfortabel bij. Ik had zoiets van: 'Ik vind het wel prima hier en ik probeer te overleven'. Dus ja, dat is wat ik deed."

Slechte middag

"Op een gegeven moment kwam Carlos aan bij het feestje. Toen ik zoiets van: 'Jeetje, dit is wel echt een slechte middag'," vervolgde de kampioenschapsleider. "Maar vervolgens zijn we gewoon op de baan gebleven en hebben we de juiste beslissingen gemaakt van slicks naar de intermediates en weer van inters naar de slicks, en dat heeft me eigenlijk in de wedstrijd gehouden. We maakten de juiste beslissingen op de juiste momenten. En in de slotfase, met de harde band, was ook de juiste keuze voor ons, zeker weten. Op die band konden pushen. Dus om tweede te worden na zo'n slechte middag qua performance, daar teken ik voor."

