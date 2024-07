Viervoudig wereldkampioen Alain Prost vindt niet dat Max Verstappen mag boeten voor het imago dat aan hem kleeft als 'agressieve' coureur. De Fransman wijst naar de straf die in Oostenrijk werd uitgedeeld, waarbij er hard werd geracet tussen Verstappen en Lando Norris.

De rijstijl van Verstappen is er ééntje waarbij de kijkers vaak worden getrakteerd op een heleboel actie, zeker als de Nederlander aan het knokken is met een collega. Toch wordt er hier en daar gesuggereerd dat de Limburger te agressief is. Naar eigen zeggen is het vooral hard racen. Prost heeft in zijn Formule 1-dagen met een heleboel coureurs op de grid gestaan en ziet in Verstappen simpelweg een oldskool Formule 1-coureur.

Artikel gaat verder onder video

Onderonsje Norris en Verstappen op Red Bull Ring

In gesprek met L'Equipe blikt de Fransman terug op het onderonsje tussen het duo, waarvoor Verstappen uiteindelijk de straf kreeg. De Nederlander kreeg een tien seconden-tijdstraf en twee strafpunten op zijn licentie. "De botsing is, zoals ik al zei, altijd complex. Dus natuurlijk ben ik het eens met het oordeel van de stewards dat Max 'voornamelijk' schuldig was. Hij is gestraft, ook al denk ik dat het een ongelukkig race-incident was. Maar als je kijkt naar de details van zijn manoeuvre waarbij hij aan de linkerkant sluit, ben ik er niet zeker van dat het opzettelijk was." De viervoudig kampioen wijst naar de grootte van de hedendaagse Formule 1-auto's en de dode hoeken vanuit de cockpit.

OOK INTERESSANT: Button vindt dat Red Bull moet ingrijpen: 'Als Pérez de volgende de race weer geen punten scoort'

Max mag niet boete voor zijn imago

Daarnaast kleeft er aan Verstappen het imago van een agressieve coureur, maar dat ziet Prost toch wel anders. "Ja, Max is een harde, harde, harde coureur. Dat zit in zijn DNA. We zullen hem niet veranderen en dat maakt hem zo sterk. Maar hij zou niet moeten boeten voor dat stoere imago. Anderen voor hem, zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher, kregen dezelfde reputatie als agressieve coureurs."

Straffen opleggen op basis van feiten

Johnny Hebert, dat weekend één van de stewards, gaf een dag na de race in Oostenrijk aan dat Verstappen een keer gestopt moest worden en stelde dat de actie van Norris, om niet uit te wijken waardoor de botsing niet te voorkomen was, de grens aangaf. Volgens Prost is het niet helemaal eerlijk om Verstappen aan te pakken op basis van zijn reputatie. "Vandaag de dag zijn de regels duivels precies geworden en straffen moeten niet worden opgelegd op basis van reputatie maar op basis van feiten."

Gerelateerd