Voormalig Formule 1-coureur, maar in Oostenrijk FIA-steward Johnny Herbert verklaart de gegeven straf aan Max Verstappen voor het onderonsje met Lando Norris. Volgens de Brit intimideert Verstappen zijn tegenstanders bewust en dat moet in zijn ogen afgelopen zijn.

Het raceweekend heeft de nodige tongen losgemaakt en dat heeft natuurlijk alles te maken met de botsing tussen de twee kemphanen van Red Bull Racing en McLaren. In de slotfase van de race probeerde Norris Verstappen voorbij te gaan en daarbij is Verstappen als schuldige aangewezen voor hetgeen wat zich daar afspeelde. Zo kwamen de twee wagens licht met elkaar in contact, maar de gevolgen waren groot. Norris en Verstappen hadden na de touché namelijk allebei een klapband, maar Verstappen kon de race na een pitstop vervolgen, Norris reed iets te fanatiek terug naar de pitstraat, sloeg daarmee een gedeelte van de vloer kapot en moest zijn wedstrijd staken.

Verstappen intimideert net als Hamilton, Schumacher en Senna

In gesprek met Coin Poker is Herbert duidelijk over het incident: "Het was de fout van Max. Hij is een harde racer. Hij is heel, heel erg lastig te verslaan. Hij intimideert iedereen. Dat intimideren is iets wat Lewis [Hamilton], Michael Schumacher, en Ayrton Senna altijd hebben gedaan." De stewards zouden een incident objectief moeten bekijken, maar Herbert onthult dat de geschiedenis van Verstappen een rol heeft gespeeld. "Wanneer je het opneemt tegen Max op de manier waarop hij vandaag de dag rijdt, is er een punt waarop je als Lando zijnde moet zeggen: ‘Ik ben hier. Ik zit naast je. Jij probeert me van de baan te duwen. En ik ga nergens heen’. Lando heeft het juiste gedaan. Hij ging niet aan de kant."

'Ruwe' Verstappen is volgens Herbert terug

Volgens Herbert hebben we in Oostenrijk de 'oude' Verstappen gezien, iets wat de Britse media ook diverse keren hebben aangehaald de afgelopen dagen. Daarbij wordt er veelvuldig gewezen naar het 2021-seizoen, wat in het VK nog altijd een trauma oproept. "Het is goed dat hij voor het eerst sinds lange tijd weer onder druk staat. Lando en McLaren hebben er hard aan gewerkt en nu zie je de eerste haarscheurtjes ontstaan. Max moest weer zijn harde ik naar boven halen, die soms te ver gaat en hem soms in de problemen brengt."

Verstappen breekt ongeschreven regels

Waar Verstappen het momentje met Norris nog als een 'vreemd' moment omschreef, vond Norris dat de Nederlander precies wist wat hij aan het doen was. Daar schaart Herbert zich ook achter. "Het was bewust, daarom gebruikte ik ook het woord ‘intimidatie’. Hij zoekt de grenzen op zonder zichzelf in de problemen te brengen. Maar dat heeft hij altijd al gedaan. Ik hou van strijd, want dat is een belangrijk onderdeel van racen." Herbert vindt het echter een ander verhaal wanneer er iemand van de baan wordt geduwd. "Hij plaatst zijn wagen heel erg goed, maar hij heeft de neiging om buiten de ongeschreven regels onder coureurs te gaan. Dat zagen we in Oostenrijk."

Wel wil Herbert nog even nuance aanbrengen, want van de rijstijl van Verstappen houdt hij wel. "Dit was de zwaarst mogelijke straf. Verandert dit zijn mindset? Waarschijnlijk niet. Het verandert de manier waarop hij racet niet. En dat wil ik ook helemaal niet, het is juist spectaculair. Hij gaat alleen soms te ver."

