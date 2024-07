Lando Norris is van mening dat racen tegen Max Verstappen anders is dan tegen welke andere coureur in F1 dan ook. Hier is de Brit van McLaren zelf tijdens de F1 Grand Prix van Oostenrijk, en ook al tijdens de sprintrace daarvoor, achter gekomen.

Tijdens de persconferentie op donderdag zei Norris onder meer al dat hij geen excuses van Verstappen wil en die ook niet had verwacht. De Brit zei ook dat racen tegen Verstappen anders is dan racen tegen alle andere coureurs. "Ik heb veel dingen gedaan [op de baan]. Ik denk dat ik veel dingen anticipeerde en wist, maar het is toch anders als je tegen verschillende coureurs vecht. Je vecht op verschillende manieren aan de top in vergelijking met wanneer je verder naar achteren staat. Tegelijkertijd heeft Max een heel andere manier van racen in vergelijking met veel anderen. Dat is een van de redenen waarom hij kampioen is. Maar al met al, ik heb herzien. Ik heb er zin in om weer te racen en te proberen het beter te doen."

Weet Norris hoe hij Verstappen kan verslaan in F1?

De Brit krijgt vervolgens de vraag of hij weet hoe hij Verstappen op de baan in een duel kan verslaan, iets wat tot nu toe niet veel coureurs is gelukt. Norris wil vervolgens duidelijk niet in zijn kaarten laten kijken. "Dat is ingaan op details. Ik denk dat het duidelijk is dat het geen dingen zijn waarover ik moet praten. Het is duidelijk hoe hij racet. Het is hard, het is op de limiet. En dat is wat we leuk vinden, wat ik leuk vind. Ik heb er enorm van genoten."

