De FIA heeft met terugwerkende kracht toegegeven dat Max Verstappen een waarschuwing had moeten krijgen voor het bewegen onder het remmen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk, zo meldt Autosport.com.

Max Verstappen en Lando Norris waren afgelopen weekend op de Red Bull Ring verwikkeld in een intens gevecht om de leiding in de wedstrijd, maar met nog zes ronden voor het vallen van de vlag ging het mis. De twee maakten contact en liepen schade op, waarbij Norris een DNF achter zijn naam kreeg. Verstappen kwam als vijfde over de streep, maar kreeg een tijdstraf van tien seconden opgelegd, omdat de wedstrijdleiding hem als schuldige voor het incident aanwees.

Artikel gaat verder onder video

Bewegen onder het remmen

Het team van McLaren was na afloop van de race niet blij met hoe de FIA de zaak had aangepakt. Volgens de Britse formatie had het incident voorkomen kunnen worden als het motorsportorgaan eerder had ingegrepen. Volgens McLaren was Verstappen bij eerder inhaalpogingen van Norris óók al aan het bewegen onder het remmen, iets wat volgens de reglementen niet is toegestaan, omdat er gevaarlijke situaties uit voort kunnen komen.

OOK INTERESSANT: Verstappen op P4 met beschadigde vloer: "Allemaal gaten in de vloer aan de onderkant"

Verstappen had waarschuwingsvlag moeten krijgen

Het verdedigen van Verstappen werd tijdens de race door de stewards echter als volgens de regels beschouwd, en dus werd er niet ingegrepen. Ook Verstappen zelf kon zich na afloop van de race niet vinden in de kritiek op zijn verdediging, omdat hij niet meer van richting zou hebben veranderd tijdens het remmen. Volgens Autosport.com is de FIA met terugwerkende kracht echter van mening dat de wedstrijdleiders tóch hadden moeten ingrijpen tijdens de race.

Race director Niels Wittich zou tijdens de race review namelijk aan alle teams hebben laten weten dat Verstappen de zwart/witte-vlag had moeten krijgen. Deze vlag wordt gezwaaid als een coureur onsportief gedrag vertoond of een overtreding begaat die bij een volgende keer bestraft wordt.

Gerelateerd