Voor Max Verstappen is het een kwalificatie met gemengde gevoelens geworden. Zo wil de Nederlander uiteraard altijd voor pole position gaan, maar gezien de schade aan zijn vloer, kan hij wel leven met de vierde startplek.

De kwalificatie in Silverstone begon in Q1 met een vochtige baan en dat werd in rap tempo droog. Toch ging het halverwege de sessie toch weer ineens regenen en dat heeft Sergio Pérez uiteindelijk met een schuiver moeten bekopen. Ook Verstappen had even een momentje in die bocht. De Nederlander vertelt bij Viaplay. "Na Q1 toen ik ineens door het grind moest omdat het ineens begon te regenen in die bocht. Verloor ik eerst honderd punten downforce toen hebben ze het langzaam iets terug kunnen, maar als je naar die vloer kijkt, dat ziet er niet goed uit. Allemaal gaten in de vloer aan de onderkant. Dus dan ben ik eigenlijk nog blij met de vierde plek om heel eerlijk te zijn", zo legt hij eerlijk uit.

Reparatie

Uiteindelijk heeft het team nog wat reparatiewerkzaamheden kunnen uitvoeren, maar de Nederlander is duidelijk: "Het helpt wel maar, een kapotte vloer blijft natuurlijk kapot." Over hoeveel tijd hij nu precies verloor, legt Verstappen uit: "Dat is heel veel, dan praat je over meer dan seconden. Uiteindelijk is het iets minder geworden, maar met dat gat naar pole ben ik wel tevreden hoor." De spontane regenbui overviel Red Bull: "We hadden niet verwacht dat het zou gaan regenen tijdens de sessie. Ik kwam daar aan in mijn snelste ronde. Ik kon gewoon niets doen, ik remde zelfs al en ik had regen op mijn vizier. Dan breekt ie zomaar uit en ga je van de baan af. Gelukkig niet die muur geraakt, anders was het helemaal klaar. Door dat is de rest van je kwalificatie een beetje om zeep geholpen." Wat betreft de kansen in de race is Verstappen duidelijk, met een nieuwe vloer is de RB20 namelijk best competitief: "We weten dat McLaren heel sterk is in de race, die zijn goed op de banden dit jaar. Dus die zullen zeker heel sterk zijn en hopelijk dat we met ze kunnen vechten."

