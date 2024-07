Naast teambaas Andrea Stella baalt ook McLaren-coureur Oscar Piastri van de manier waarop de FIA zijn derde plaats tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Oostenrijk heeft afgepakt. De Australiër is van mening dat de stewards niet correct hebben gehandeld.

Piastri raakte zijn derde plaats tijdens de kwalificatie voor de race in Oostenrijk kwijt vanwege track limits, iets wat volgens Andrea Stella, teambaas van McLaren, en Piastri, niet het geval was. Een protest bij de FIA leverde niks op. Piastri stelt tegenover PlanetF1 dat het een schande is hoe de FIA heeft gehandeld. "Ze waren behoorlijk slecht. Laten we het daar maar bij laten. Het is iets tussen ons en de FIA, maar de methode om de ronde te verwijderen was niet correct. Dus dat was natuurlijk behoorlijk frustrerend. We hebben geprobeerd om in beroep te gaan, we hebben geprobeerd om er alles aan te doen om er naar te laten kijken, maar er is geen manier in de regels om dat te doen. Dat was frustrerend, zeker gezien de gebeurtenissen tijdens de race."

Piastri verrast door aanpak FIA en stewards

Het verbaasde Piastri vooral dat het beeld vanuit de helikopter niet gebruikt werd. "Het was niet de helikopter, die werd blijkbaar niet gebruikt, wat nog zorgwekkender is gezien wat er wel werd gebruikt. Er moeten dus wat discussies worden gevoerd. Eerlijk gezegd hebben we een goede discussie gehad tussen alle coureurs en de FIA over verschillende onderwerpen. We hadden een vrij open gesprek over dingen die we kunnen verbeteren en ik denk dat het over het algemeen erg ontvankelijk was. Ik denk dat we echt veel vooruitgang hebben geboekt, alleen een paar dingen, misschien hebben we nog wat kleine vooruitgang nodig."

Piastri weet dat werk van stewards in F1 lastig is

Piastri erkent dat het zijn van een steward in F1 niet een hele makkelijke baan is. "Het is erg moeilijk voor iedereen die erbij betrokken is. Natuurlijk zullen niet alle teams het met alles eens zijn, alle coureurs zullen het niet met alles eens zijn en de FIA zal het ook niet eens zijn met alles wat we willen. Ik denk dat het systeem dat ze nu hebben, het is heel duidelijk dat als je de baan verlaat, dat telt als een limiet op de baan. Maar als je duidelijk geen voordeel hebt behaald, voelt het onnodig hard. Maar op dit moment is het erg moeilijk voor de FIA om dat te controleren, rekening houdend met elk geval. Als het gebeurt voor de 16e/17e terwijl er andere acties op de baan zijn, dan begrijp ik heel goed dat het niet makkelijk is om dat per geval te doen. Dus ik denk dat het daar was waar het goede vooruitgang boekte, begrijpen waar iedereen vandaan komt. Ik denk dat we aan alle kanten de show gewoon beter willen maken."

