Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur hoopt dat de komst van Lewis Hamilton naar de Scuderia ook de weg zal openen voor personeel, om de overstap naar Italië te maken. Momenteel zit het hart van de Formule 1 in het Verenigd Koninkrijk, maar de Fransman verwacht dat de overstap van de zevenvoudig kampioen, personeel kan verleiden.

Het gros van de teams is gevestigd in Groot-Brittannië en voor Ferrari is het zo nu en dan ook lastig om personeel aan te trekken. Het merk Ferrari is natuurlijk legendarisch, maar niet iedereen wil de overstap maken naar Italië. Daarnaast hebben monteurs en andere personeelsleden ook een heel gezinsleven, wat niet zomaar mee kan verhuizen. Toch hoopt Vasseur dat de komst van de zevenvoudig kampioen ook andere personeelsleden kan overtuigen.

Personeel naar Ferrari halen

In gesprek met de Financial Times legt Vasseur uit wat het neveneffect van Hamilton bij Ferrari kan zijn. "Lewis was een belangrijk symbool omdat het een positieve boodschap naar de paddock stuurt voor de toekomst van het team. Voor ons is [Hamiltons komst] ook de beste manier om goede mensen aan te trekken. We hebben goede mensen bij Ferrari, maar ik wil ze versterken." Het probleem voor Vasseur is toch wel het gezinsleven van veel personeel. "De meeste [F1-technici] zitten in het Verenigd Koninkrijk. Als je van Mercedes in Brackley naar Red Bull in Milton Keynes verhuist, houd je de kinderen op dezelfde school, houd je hetzelfde huis. Van vrijdag tot maandag kun je switchen. In Italië is het een ander verhaal. Je moet het gezin verhuizen; het is een verandering van leven. De verhuizing van Lewis zal ons helpen."

Dat Hamilton zelf aansluit, is volgens Vasseur ook logisch. Zo ziet de Fransman dat de Brit het vertrouwen heeft uitgesproken in de Scuderia. "Hij moest een keuze maken: 'Waar heb ik de grootste kans om het wereldkampioenschap te winnen in 2025, '26, '27?' En hij zei: 'Ferrari'."

