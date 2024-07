Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft de opwaartse lijn van de renstal niets te maken met een mogelijk 'illegale' voorvleugel waar de afgelopen maanden toch wel iets om te doen was. De Oostenrijker wijst eerder naar een ingeving van technisch directeur James Allison, waardoor nu alles op z'n plek valt.

Mercedes stond vorige maand onder een vergrootglas. Zo beschuldigden diverse teams, achter de schermen, de renstal ervan gebruik te maken van flexibele onderdelen. Hiervoor werd gewezen naar de voorvleugel die op de W15 was gemonteerd. Die zou in de bochten nog rechtop staan, maar op de rechte stukken zover doorbuigen, dat de concurrentie dachten dat dit ging om flexibele onderdelen. De FIA had volgens diverse bronnen ook naar het onderdeel gekeken, maar kon niets onreglementairs vinden en is daarom niet van plan om in te grijpen.

Artikel gaat verder onder video

Winst in Oostenrijk en in Silverstone

De renstal werd de afgelopen maanden voorbij gestreefd door McLaren, maar ook Ferrari. De verwachting was dat het nog wel even zou duren voordat de brigade uit Brackley zich kon melden bij de bovenste positie. In Oostenrijk profiteerde George Russell optimaal van de schermutselingen tussen Max Verstappen en Lando Norris. Op Silverstone gebeurde het allemaal op eigen kracht, hoewel de weergoden ook een rol speelden.

De verhalen over de mogelijk flexibele voorvleugels zijn inmiddels niet meer te horen, maar Wolff wil ook benadrukken dat de twee winstpartijen daar totaal los van staan. "Er was een moment waarop, onder leiding van James, de gegevens ineens duidelijk werden. En de achterstand, de manier waarop we, vooral de manier waarop we de auto in balans brachten, en hoe we de auto naar een 'sweet spot' konden brengen. Dat was het belangrijkste. Het was geen wonderbaarlijke voorvleugel, het was eerder de balans die we bereikten."

Gerelateerd