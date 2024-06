De laatste weken is er veel te doen over de buigende voorvleugel van met name Mercedes en er werd zelfs gesuggereerd dat Red Bull Racing die FIA gevraagd heeft er grondig naar te kijken. Het motorsportorgaan ziet echter geen problemen en is niet van plan om in te grijpen.

Tijdens de intense strijd tussen Red Bull Racing en Mercedes in 2021 en ook de jaren daarvoor werden alle mogelijke kansen aangepakt om de tegenstander zand in de ogen te strooien. Niet alleen werd er op de baan hard gevochten door de twee teams, ook naast het circuit was het om de haverklap raak. Eén van de onderdelen in de onderlinge strijd tussen de twee teams was het winnen bij de FIA. Met enige regelmaat werden er door de teams vraagtekens geplaatst bij de legaliteit van onderdelen aan de wagen en verzoeken ingediend bij het motorsportorgaan om onderzoek te doen.

Artikel gaat verder onder video

Niet ingrijpen

In Canada kwam Mercedes met een belangrijke aanpassing aan de voorvleugel en vervolgens zou Red Bull in Milton Keynes onder leiding van Paul Monaghan nadrukkelijk bekeken hebben of het allemaal wel legaal was wat Mercedes deed met de flink buigende voorvleugel. Er zou zelfs een onofficieel verzoek zijn ingediend bij de FIA om verder onderzoek te doen naar het opvallende aerodynamische foefje, iets dat later weer ontkend is door Helmut Marko. Ook in Barcelona gaat het weer regelmatig om de voorvleugel, maar Autosport weet te melden dat het motorsportorgaan geen problemen ziet in de huidige voorvleugel en men is niet van plan om in te grijpen.

Vleugel mag zo blijven

McLaren en Red Bull zouden volgens de berichtgeving nagedacht hebben om het indienen van een formeel verzoek, maar dat lijkt dus niet meer nodig te zijn: "De FIA ziet geen noodzaak om in te grijpen in de zaak om de flexi-wing, ondanks dat teams openlijk hebben toegegeven dat ze de grenzen opzoeken om competitief te zijn. Ondanks dat het op beelden duidelijk te zien is dat de vleugels buigen, wordt er gezegd dat de FIA tevreden is met de ontwerpen van de teams en dat men op dit moment niet van plan is om in te grijpen." Het betekent dat de zaak daarmee voorlopig behandeld is en de voorvleugels blijven zoals ze nu zijn, waardoor Mercedes opgelucht adem lijkt te kunnen halen."

Gerelateerd