Na de Grand Prix van China is Mercedes druk bezig met upgrades en nieuwe foefjes voor de W16 om de kloof met McLaren te dichten. Trackside engineering director Andrew Shovlin ging hier tijdens een debrief van het team op in.

Na de eerste twee races van het seizoen staat Mercedes stevig op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ook coureur George Russell, die in China een foutloze race afleverde, staat in het kampioenschap bij de coureurs stevig op de derde plaats. Hij staat slechts negen punten achter McLaren's Lando Norris. Teambaas Toto Wolff zei al eerder dat Mercedes “duidelijk het op één na snelste team” was en de Oostenrijker weet ook dat de keuze om hem - samen met Andrea Kimi Antonelli - langdurig aan boord te houden, onderdeel is van de langetermijnstrategie. Beide coureurs hebben immers een contract tot het einde van 2025.

Mercedes wil kloof met McLaren dichten

En die kloof, dat is iets waar Mercedes hard aan werkt. “We werken hard om ontwikkeling naar de auto te brengen omdat we denken dat we die kloof met McLaren in het bijzonder moeten dichten”, zo zegt Shovlin. Hij weet dat McLaren momenteel het team is om te verslaan in een spannende strijd aan de top. “We hebben laten zien dat we een auto hebben die goed presteert op verschillende circuits. Wat we ook hebben gezien, is dat McLaren waarschijnlijk het team is om te verslaan. Max is behoorlijk snel. Ferrari lijkt zeker niet ver achter te liggen en ze hebben wat pech gehad in de laatste races. Dus het is een vrij spannende strijd aan de top,” zegt Shovlin.

Mercedes verwacht meer duidelijkheid in komende triple-header

Met de aankomende triple-header is het voor Mercedes cruciaal om de auto verder te ontwikkelen. Shovlin hoopt dat de evoluties in de auto tegen die tijd meer duidelijkheid gaan geven over de werkelijke volgorde van het seizoen. "Suzuka, dat is een fantastisch circuit. Heel vloeiend, heel snel. Veel coureurs hebben dat als hun favoriet op de kalender. Het is echter de eerste keer voor Kimi [Antonelli] en dat is een hele opgave voor zo'n jonge coureur om daar zijn derde race te rijden. Maar hij vindt het geweldig om daar te rijden. Dan door naar Bahrein. We kennen Bahrein omdat we er getest hebben. Het heeft zijn eigen uitdagingen, maar hopelijk doen we in ieder geval mee in de strijd om het podium. En dan Saudi-Arabië. Dat is een stratencircuit. Behoorlijk glad. Nogmaals, relatief nieuw asfalt en dat brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Dus drie heel verschillende circuits. En tegen de tijd dat we er vijf hebben gereden, krijgen we waarschijnlijk een idee van de echte volgorde. Maar zoals ik al zei, het is gewoon spannend om het seizoen te beginnen met een auto die goed werkt en waar de coureurs met plezier in rijden. Het is veel voorspelbaarder en we kijken uit naar de rest.”