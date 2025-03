Aston Martin heeft maandag bekendgemaakt zijn minderheidsbelang van 74 miljoen pond in het Formule 1-team te verkopen. Als reden wordt gegeven dat de liquiditeitspositie van de autogigant moet verbeteren. In de verklaring benadrukt Lawrence Stroll, voorzitter van Aston Martin, dat de overeenkomst voor de lange termijn ongewijzigd blijft, ondanks de verandering. Aston Martin wordt met Mercedes vaak genoemd als het mogelijk nieuwe team van Max Verstappen, mocht hij bij Red Bull Racing vertrekken.

Het is de volgende stap sinds het door Stroll geleide consortium Racing Point overnam, wat in 2021 resulteerde in de rebranding naar Aston Martin. Het besluit om het belang te verkopen, komt voort uit de noodzaak de financiële strategie te optimaliseren. Stroll en zijn partners van het Yew Tree Consortium zouden sinds 2020 ongeveer 600 miljoen pond in de autosport hebben gepompt en deze verkoop moet hen meer dan 125 miljoen pond extra liquiditeit opleveren. Het past binnen een bredere herstructurering, mede gezien de eerdere investeringen en de herpositionering van het team in de Formule 1.

Stroll blijft Aston Martin steunen

Hier tegenover staat dan weer dat Lawrence Stroll zijn steun aan het merk recentelijk bevestigde door zelf 52,5 miljoen pond in Aston Martin te steken. “Ik ben verheugd om mijn onwankelbare steun en toewijding aan Aston Martin duidelijk te tonen,” zo zei hij. Met deze extra investering toont hij wederom aan dat hij gelooft in de lange termijn en het potentieel van het merk.

Aston Martin tot ten minste 2030 in F1, Stroll breidt portfolio uit

Ondanks de verkoop van dit belang, blijft Aston Martin zich, zoals vorig jaar al naar buiten kwam, tot ten minste 2030 aan de Formule 1 verbonden. De solide sponsorovereenkomst voor de lange termijn zorgt ervoor dat het merk op de grid blijft staan.

Statement Stroll: “De voorgestelde investering [van Stroll zelf] van vandaag, geprijsd tegen een premie ten opzichte van de marktprijs, en de aanstaande voorgestelde verkoop van de aandelen van het Aston Martin F1-team [door Aston Martin] die eigendom zijn van Aston Martin tegen een premie ten opzichte van de boekwaarde, zullen naar verwachting aanzienlijke extra liquiditeit genereren voor de Groep [Aston Martin als bedrijf], van meer dan £125 miljoen. Met een langdurige sponsorovereenkomst die de bestaande relatie tussen Aston Martin en het Aston Martin F1 team verstevigt, zal ons merk nog vele jaren aanwezig blijven in de top van de autosport.”