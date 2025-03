In zijn livestream op YouTube heeft Peter Windsor gereageerd op de geruchten dat de Red Bull-auto specifiek voor Max Verstappen is gebouwd. Hoewel Verstappen met zijn feedback wel degelijk invloed heeft op de aanpassingen, stelt de Brit dat de basis van de auto niet om één coureur heen is gebouwd.

Verstappen krijgt vanaf komend weekend een nieuwe teamgenoot, want Liam Lawson moet plaatsmaken voor Yuki Tsunoda. Deze wisselingen, die samenhangen met de tegenvallende prestaties en het feit dat de RB21 nog verder ontwikkeld moet worden, hebben geleid tot vragen over hoe de auto eigenlijk is afgestemd voor de teamgenoten van Verstappen. Volgens de laatste geruchten is deze beslissing mede ingegeven door de tegenvallende resultaten van Lawson en een soort 'zorgplicht' richting zijn ontwikkeling bij zusterteam Racing Bulls. Ook wordt er melding gemaakt van interne gesprekken over de toekomst van het team, waarin niet alleen de ontwikkeling van de auto, maar ook het potentieel van Liam Lawson een rol speelde. Maar wordt de auto nu, zoals de geruchten stellen, om Verstappen gebouwd en is dit de reden dat teamgenoten het lastig hebben? Windsor: "Naar mijn mening, wat ik er van begrepen heb, absoluut niet."

Verstappen weet wat hij wil

Windsor stelt dat Verstappen duidelijke feedback heeft voor Red Bull als het gaat om de auto, die natuurlijk wel impact heeft op hoe de auto wordt gebouwd. "Verstappen kan bijvoorbeeld vragen om aanpassingen aan de voorkant van de auto, omdat hij bepaalde bochten dan beter kan nemen. Het team zal dan tegen hem zeggen ja, maar dat gaat de achterkant in de bocht twee verknoeien. Dan zal Verstappen zeggen daar kan ik mee leven. Dat is wat ik wil. In die zin zou je kunnen zeggen dat ze de auto op Max afstemmen, maar het is niet gedaan voor Max." Dit komt overeen met wat andere analisten ook al hebben gezegd: Verstappen weet wat hij wil en is bereid een compromis te sluiten om de auto goed te krijgen, zonder dat het ten koste gaat van zijn teamgenoot.

Verstappen en engineers

Windsor prees het uitzonderlijke talent en inzicht van Verstappen, vergelijkbaar met iconen als Michael Schumacher en Lewis Hamilton. "Dat is waar de coureur en de engineers samenkomen. Het is cruciaal dat je de auto kunt krijgen zoals je hem wilt op basis van de eisen van het circuit. Verstappen, misschien wel de beste coureur van dit moment, of een van de beste van dit tijdperk. Als je niet zou werken met wat hij wilde doen met de auto, dan zou je een idioot zijn, nietwaar? Waarom zou je dat niet doen? Je wil dat de auto maximaal benut wordt door Verstappen."