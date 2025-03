James Vowles, teambaas van Williams, heeft recent de geruchten over de uitrusting van Carlos Sainz de wereld uit geholpen. In de Vowles Verdict-serie na de Grand Prix van China stelde hij dat zowel Sainz als teammaat Alexander Albon exact dezelfde specificaties gebruiken. Daarmee zijn de geruchten over Sainz, die in een gereconstrueerd chassis uit 2024 zou rijden, van de baan.

Volgens Vowles rijdt het team namelijk met het Williams F1 2025-chassis, een evolutie van het model uit 2024. Meerdere berichtgevingen lijken dat te bevestigen: een woordvoerder, geciteerd door journalist Chris Medland, gaf aan dat het 2025-monocoque een aangepaste versie is van de voorganger - met behoud van dezelfde specificaties. Het is een strategie die ook door andere teams op de grid gehanteerd wordt en past binnen een groter kostenbeheerplan en een voorbereiding op de regelwijzigingen van 2026.

Artikel gaat verder onder video

Sainz kent strubbelingen

Sainz, die afgelopen winter de overstap maakte van Ferrari naar Williams, is nog altijd bezig om aan zijn nieuwe auto te wennen na vier seizoenen bij de Italianen. Na sterke rondetijden tijdens de testdagen in Abu Dhabi en Bahrein, kende hij echter een mindere start in Australië en China. In China profiteerde hij van de diskkwalificaties van andere coureurs, maar kwam hij slechts één punt binnen terwijl Albon in beide races consistent in de punten terechtkwam.

Strategie Williams

Mede door zijn matige start, gingen er geruchten over een mogelijk 2024-chassis in de wagen van Sainz. Vowles legt de situatie nu helder uit: "Een duidelijke verklaring hierover: zowel Alex als Carlos gebruiken exact dezelfde uitrusting. Hetzelfde chassis, dezelfde voorvleugels, dezelfde versnellingsbakken, alles is van dezelfde specificatie en standaard." Hij vervolgt: "Het is geen financiële kwestie, maar een kwestie van tijd en middelen. We zitten allemaal tegen de budgetcap aan, maar het stelt ons in staat om te optimaliseren en ervoor te zorgen dat we alles voor '26 eruit halen wat we kunnen en we wisten dat er behoorlijk wat potentieel in het chassis zat."

Gerelateerd