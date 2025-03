Het team van Mercedes is tevreden over het rijdersduo, en teambaas Toto Wolff onthult dat hij van plan is Kimi Antonelli en George Russell een contractverlenging aan te bieden. Beide mannen staan momenteel tot het einde van 2025 onder contract bij de Zilverpijlen, maar kunnen uitkijken naar een langer dienstverband.

Mercedes zocht vorig jaar naar de opvolger van Lewis Hamilton, die vanaf dit seizoen bij Ferrari rijdt. Hoewel Wolff inmiddels aangeeft dat Antonelli de eerste keuze was, is het een publiek geheim dat hij vorig jaar een poging heeft gedaan om Max Verstappen los te weken bij Red Bull Racing. De Nederlander bedankte vriendelijk, maar lijkt een toekomstige overstap voorlopig ook uit zijn hoofd te kunnen zetten.

Coureurs voor lange termijn behouden

Wolff legt in gesprek met Motorsport.com uit dat hij erg tevreden is over het huidige rijdersduo. "Absoluut. Het is haast een publiek geheim dat we onze coureurs voor de lange termijn willen behouden. We maken niet elke discussie die we met de coureurs hebben openbaar en daarom gaat dit in de richting die het zou moeten gaan." Het bijtekenen van het huidige duo betekent automatisch dat er geen plek is voor de eventuele komst van Verstappen. "Maar zo'n contract is meer dan alleen de coureur de garantie geven dat hij in de auto zit. Er zijn voorwaarden die je moet bespreken in het belang van het team en de coureur. Het is dus een gestructureerd proces," zegt Wolff.

'George is een topcoureur'

De Oostenrijker was al een tijdje gecharmeerd van jongeling Antonelli, en inmiddels is Russell in de ogen van de teambaas ook een topcoureur. "Hij is een topcoureur en we prijzen ons gelukkig dat hij bij ons zit. We promoveerden Kimi omdat we wisten dat we George als maatstaf hadden. De auto gaat niet veel sneller dan George, en we weten dankzij George waar de auto staat. Dat is de maatstaf voor Kimi," stelt Wolff. Daarnaast trekt hij de vergelijking met voormalig Mercedes-coureur Hamilton: "Maar als je de prestaties van George naast die van Lewis legt, dan hebben we het duidelijk over een topcoureur."

