Mercedes-teambaas Toto Wolff zal het raceweekend in Japan overslaan. De Oostenrijker was dat in 2024 ook van plan, maar kwam op die beslissing terug en was toch aanwezig in Suzuka, omdat het niet goed voelde om afwezig te zijn. Dit seizoen zal Wolff de race echter wel vanuit huis op de bank bekijken.

Het team van Mercedes is verrassend goed uit de startblokken gekomen in 2025. Zo lijkt het team momenteel de op één na snelste auto van het veld te hebben, voor Ferrari en Red Bull, maar achter McLaren. Ook rijdt Lewis Hamilton dit jaar niet meer voor de Zilverpijlen, en rookie Kimi Antonelli mag dit seizoen naast George Russell furore maken voor het Duitse team.

Wolff afwezig, Bradley Lord is eindverantwoordelijke in Japan

Hoewel Wolff tijdens de eerste twee raceweekenden wel gewoon aanwezig was, slaat hij het festijn in Japan over. Hoofdcommunicatie Bradley Lord zal tijdens het Grand Prix-weekend in Japan de hoofdverantwoordelijke van het team zijn. "Het is waar, ik zal niet in Japan zijn. Bradley Lord zal daar mijn vervanger zijn. Hij kiest zijn woorden toch zorgvuldiger dan ik," grapt Wolff over zijn absentie, geciteerd door Onestopstrategy.

Mercedes verrast voorlopig

Het Duitse team bezet na twee raceweekenden de tweede plek in het constructeursklassement met 57 punten, 21 minder dan koploper McLaren. Red Bull staat met 36 punten op de derde plek in het klassement, terwijl de diskwalificatie van beide Ferrari-coureurs het Italiaanse team pijn heeft gedaan. Zo staat de Scuderia momenteel op P5 met 17 punten, evenveel als Williams, dat op de vierde plek in het klassement staat.

