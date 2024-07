Zak Brown heeft tijdens de persconferentie voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië teruggeblikt op de clash tussen Max Verstappen en zijn coureur Lando Norris, waardoor de race in het Oostenrijkse Spielberg voor beiden in tranen eindigde. De CEO van McLaren is boos op de stewards en de leidinggevenden bij Red Bull Racing.

Verstappen mocht de wedstrijd op de Red Bull Ring vanaf de pole beginnen en reed direct weg van het veld. Na de eerste pitstop van de mediums naar de harde band bleef hij zo'n zeven seconden voor Norris. Tijdens de tweede pitstop verloor Verstappen meer dan drie seconden ten opzichte van de papaya-kleurige bolide. Norris zette de aanval in, maar na een gevecht van bijna tien ronden raakten de twee vrienden elkaar en moesten noodgedwongen naar de pits met lekke banden. George Russell haalde er zijn voordeel uit door zijn eerste Grand Prix op zijn naam te schrijven sinds Brazilië 2022 voor Oscar Piastri en Carlos Sainz.

Part-time stewards

"Het was een episch gevecht tussen een paar van de beste coureurs in de Formule 1," begon Brown bij de persconferentie op Silverstone, terugblikkend naar de wedstrijd op de Red Bull Ring. "Natuurlijk was het niet de uitkomst die we wilden na zo'n klein tikje. Ik denk dat we meer moeten investeren in onze stewards, en ik denk dat de FIA het hier ook mee eens is, om meer consistentie te hebben qua handhaving van de regels. We hebben part-time stewards, en het is een zeer lastige baan, nogal complex, en om het dan part-time te doen voor het niveau van de Formule 1 is naar mijn mening moeilijk. Max en Lando waren namelijk gewoon aan het strijden zoals je van hen verwacht, maar zolang niemand Max vertelt 'Hey, dat is tegen de regels', zal hij niet veranderen."

Eerder aangekaart

"Ik denk dat het daarom een gemiste kans was van de stewards om hier een punt van te maken," vervolgde de CEO van McLaren. "Ik ben ook teleurgesteld in zo'n geweldig team als Red Bull, dat hun leiders dit [gedrag] haast aanmoedigen, als je luistert naar de radio en wat er gezegd wordt. We hebben allemaal de verantwoordelijkheid om vanaf de pitmuur onze coureurs te vertellen wat wel en niet getolereerd wordt en wat er gaande is in de race, dus ik vind dat er respect moet komen voor de reglementen en waar er weinig respect wordt getoond, of het nou gaat om de financiële reglementen of de sportieve reglementen, of problemen op de baan met vaders en dat soort dingen, dan vind ik niet dat je zo hoort te racen en we moeten onze coureurs helpen bij wat goed en fout is. Als dit eerder was aangekaart, dan denk ik dat het incident niet had plaatsgevonden."

