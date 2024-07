Lando Norris heeft de tweede vrije training voor de Grand Prix van Groot-Brittannië als snelste afgesloten. De Brit zette een 1:26.549 op het bord en liet de concurrentie daarmee achter zich. Oscar Piastri en Sergio Pérez completeerden de top drie. Max Verstappen eindigde op P7, achter onder meer Lewis Hamilton.

De tweede vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Groot-Brittannië beloofde op voorhand meer prijs te geven over de performance van de teams dan een sessie eerder het geval was. In de eerste oefensessie kwam de zachte band er niet aan te pas, omdat de renstallen zich vooral op de racesimulaties focuste. Lando Norris eindigde uiteindelijk bovenaan de tijdenlijst, gevolgd door Lance Stroll, Oscar Piastri, Max Verstappen en George Russell. De tweede vrije training ging om klokslag 17:00 uur Nederlandse tijd van start, en werd - tegen de voorspellingen in - onder droge omstandigheden afgetrapt.

Artikel gaat verder onder video

Rustige openingsfase

In de openingsfase kozen de coureurs er met name voor de medium band aan de tand te voelen. Op de gele sloffen werden er een aantal langere runs gereden, waardoor er qua rondetijden weinig bijzonders gebeurde. Na het eerste kwartier was het Max Verstappen die de tijdenlijst aanvoerde met een 1.27.831, gevolgd door Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Carlos Sainz en Lando Norris. Op datzelfde moment kwamen echter ook de eerste coureurs op de zachtste compound naar buiten.

Snelle runs op de zachte band

Verstappen beet het spits af en verbeterde zijn eigen snelste tijd met bijna een halve seconde, door een 1.27.233 neer te zetten. Net als in de eerste vrije training was er een probleem met de live timing van de Formule 1, waardoor het lastig was een goed beeld van de onderlinge verschillen te krijgen. Wat wel duidelijk was, was dat het circuit in Silverstone in hoog tempo sneller was. Met nog een half uur op de klok was het ineens Nico Hülkenberg die met een 1.26.890 naar de eerste stek in de tijdenlijst schoot, om daar enkele seconden later weer weggetikt te worden door Oscar Piastri. De McLaren-coureur klokte een 1.26.880

Norris was met zijn eerste snelle run goed voor een 1.26.549, waarmee hij direct een flinke hap nam uit de tijd van zijn Australische teamgenoot. Donkere wolken pakten zich ondertussen samen boven Silverstone, waardoor nog maar eens duidelijk werd waardoor de teams er bij het vrijgeven van de baan voor kozen direct naar buiten te komen en een aantal simulaties te verrijden. Volgens de rader zou er niet eerder dan 18:00 uur lokale tijd neerslag moeten vallen, maar net als in Nederland, is dat in Groot-Brittannië moeilijk te voorspellen.

FP2 CLASSIFICATION (30/60 minutes)



Hulkenberg P2 👏

Fifteen cars within a second of Piastri ⏱️#F1 #BritishGP pic.twitter.com/4ZhoEK5B9H — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

Slotfase VT2 in het teken van long runs

In de laatste twintig minuten bleek de regen tot vijf minuten voor het einde van de sessie uit te blijven. De coureurs gingen op de mediums of softs voor long runs, waardoor de tijden niet echter sneller meer werden. Norris sloot de sessie af op P1 met een 1.26.549, voor Piastri, Pérez, Hülkenberg en Leclerc. Verstappen sloot de sessie af op P7, achter Hamilton.

Gerelateerd