Helmut Marko heeft Red Bull Racing duidelijk gemaakt dat er nog veel werk aan de winkel is om Max Verstappen een auto te geven die de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië kan winnen. Zeker McLaren maakt indruk, ook op Marko.

Tegenover ORF zegt Marko dat het duidelijk is dat Red Bull niet in het voordeel is als het gaat om de kwalificatiesnelheid. McLaren maakte indruk tijdens de vrije trainingen, die allebei op P1 werden afgesloten door Lando Norris. Marko moet ook stellen dat McLaren momenteel in het voordeel is, zeker na VT2. "We zijn slechter dan tijdens de eerste training, de long run was ook niet bepaald soeverein. Het was nog steeds wel goed, maar niet op het niveau van Norris."

Red Bull moet volgens Marko dingen gaan 'corrigeren'

Marko stelt dat het team richting de zaterdag moet gaan ingrijpen om voor de kwalificatie echt mee te kunnen doen om pole position, wat uiteindelijk het doel van Red Bull is. De vierde en zevende plaats van Verstappen in VT1 en VT2 zijn volgens Marko dan geen goed voorteken. "We moeten hier zeker nog wat dingen gaan corrigeren. Het is een mix van meerdere redenen. We zitten op dit moment in elk geval achter Norris."

Marko wil balans vinden met Red Bull

Dat Red Bull van VT1 naar VT2 achteruit is gegaan, is volgens Marko geen goed nieuws. De Oostenrijker is van mening dat het team ervoor moet gaan zorgen dat de balans van de auto beter gaat worden. "We zullen nu zien of de juiste balans kunnen vinden. We moeten onze performance in de snelle bochten weten te behouden, maar zonder veel te verliezen in de langzame bochten" Het team heeft zaterdag alleen nog de derde vrije training om aanpassingen te doen na feedback van Verstappen en Perez. Voor die tijd zal Red Bull al aanpassingen hebben gedaan.

