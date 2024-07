Volgens Jenson Button is het echt vijf voor twaalf voor Sergio Pérez bij Red Bull Racing. De wereldkampioen van 2009 stelt dat als 'Checo' in Hongarije geen punten weet te behalen, dan moet Red Bull in zijn ogen gaan ingrijpen.

Voor Pérez is het een roerige tijd. Zo weet de Mexicaan niet het maximale uit zijn RB20 te halen en was hij in Silverstone wederom buiten de punten te vinden. Het Oostenrijkse team leidt nog altijd het constructeursklassement met 373 punten en nummer twee Ferrari heeft er inmiddels 302 verzameld. McLaren blijft goed scoren en heeft inmiddels 295 punten te pakken, maar als Pérez buiten de punten blijft finishen, dan zou de titel in het klassement van de teams weleens in gevaar kunnen komen voor Red Bull.

Geen fijn gevoel

Button heeft een lange staat van dienst binnen de Formule 1 en stelt dat de huidige situatie niet alleen vervelend is voor het team, ook Pérez gaat er in zijn ogen aan onderdoor. "Het is geen fijn gevoel voor een coureur. Het is zwaar. Voor een coureur is het verschrikkelijk, maar voor het team is het constructeurskampioenschap belangrijk", zo opent hij bij Sky Sports F1. Voor hem is het dan ook duidelijk: "Als hij in de volgende race weer geen punten scoort, dan moeten ze hem snel uit die auto halen en er iemand anders in zetten."

Vormdip Pérez is 'enorm probleem'

De kwalificatie in Groot-Brittannië eindige in Q1 in de grindbak voor Pérez en Button wijst naar een dramatisch weekend. "Dit was gewoon een verschrikkelijk weekend. Op sommige manieren had hij ook wel pech. Dit zal niet elk weekend gebeuren. Maar ze staan op achterstand en Pérez moet op zijn minst wat punten scoren, zelfs al eindigt hij niet direct achter Max." Het Oostenrijkse team kan zich de huidige situatie dan ook niet veroorloven in de ogen van Button: "Het is een enorm probleem."

