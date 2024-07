Voor Pierre Gasly is het een raadsel waarom Sergio Pérez niet weer de weg omhoog weet te vinden. De Fransman heeft zijn eigen periode naast Max Verstappen gehad en werd na 12 wedstrijden in 2019 vervangen, maar stelt dat zijn situatie toch wel een tikkeltje anders was, dan nu met 'Checo'.

Hoewel Pérez onlangs een contractverlenging bij Red Bull Racing heeft getekend, heeft dit niet gezorgd voor de opwaartse lijn. De Mexicaan heeft het de afgelopen races moeilijk gehad, waarbij een vlekkeloze kwalificatie ook ontbrak. Uit de laatste zes races heeft 'Checo' slechts 15 punten gehaald, waarbij hij ook nog eens tweemaal uitviel.

Pérez krijgt het niet voor elkaar

Gasly wordt bij PlanetF1 gevraagd of hij de situatie herkent. "Ten eerste denk ik dat mijn situatie heel anders was dan die van 'Checo'. Maar ik denk dat hij op dit moment onder grote druk staat. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen om eerlijk te zijn. Hij is een goede coureur, dat weet iedereen, maar hij lijkt zijn zaakjes niet voor elkaar te krijgen, of het nu aan hemzelf ligt of aan het team. Ik weet het niet en kan daar niet echt commentaar op geven", zo legt de Alpine-coureur uit.

Gevoel met RB20

Verstappen vertelde al dat de RB20 niet een hele makkelijk auto is en Gasly ziet dan ook het vertrouwen bij Pérez ontbreken. "Uiteindelijk is zijn probleem op dit moment dat hij de auto niet aanvoelt. Wanneer je je sterk voelt in een auto en je hebt, om wat voor reden dan ook, een off weekend. Dan sla je het volgende weekend terug en denk je er niet eens aan. Maar op de een of andere manier lijkt hij niet in staat te zijn om de prestaties eruit te halen. Of dat nu aan hem ligt of het team, dat weet ik niet. Maar het is duidelijk dat er momenteel iets ontbreekt tussen die twee", aldus Gasly.

