Alpine wil naar verluidt alleen nog als constructeur aan de Formule 1 deelnemen, maar niet langer als motorleverancier. Mercedes heeft nu bevestigd Alpine van power units te willen voorzien, als dat nodig is. Toto Wolff legt uit waarom.

Van alle fabrieksteams heeft Alpine het veruit het moeilijkst in de koningsklasse van de autosport. Naast dat er intern vaak grote veranderingen zijn, zijn de resultaten op de baan ook niet om over naar huis te schrijven. Sinds het Franse merk onder de naam Renault terugkeerde in 2016, duurde het maar liefst vier en een halve seizoen om eindelijk een podium te pakken. Daniel Ricciardo werd in het eerste pandemiejaar derde op de Nürburgring en Imola, terwijl Esteban Ocon de tweede positie binnensleepte in een knotsgekke Sakhir Grand Prix. De laatstgenoemde scoorde zijn tot nu toe enige overwinning in Hongarije in 2021 na een bizarre start waarbij Ocon als een van de eerste de pitstraat mocht verlaten. Hier en daar werd nog een podiumresultaat geboekt, maar Alpine is nu van het middenveld naar het achterveld gezakt. Pierre Gasly en Ocon strijden nu steeds om de laatste paar puntjes, nadat er de eerste vijf races überhaupt niks werd gescoord.

Minste vermogen

Een van de grootste zwakke punten van Alpine is de Renault-krachtbron. Terwijl de rest van het team in Enstone werkt, zit de motorafdeling in Viry-Châtillon, een buitenwijk van Parijs. Vergeleken met Honda-RBPT, Mercedes en Ferrari zou Renault het minste vermogen leveren. Alpine overweegt naar verluidt om het ontwikkelen van hun eigen motor voor 2026, wanneer nieuwe technische reglementen worden geïntroduceerd, te schrappen. "We weten dat we een aantal problemen gaan hebben, wat normaal is voor zo'n ongelooflijk complex project," vertelde teambaas Bruno Famin tijdens de persconferentie in Spanje een paar weken geleden. "Maar op de geruchten wil ik niet reageren. We moeten respect hebben voor iedereen die in Viry werkt aan dat project en het ergste zou zijn om op die geruchten te reageren."

Ontwikkeling en betrouwbaarheid

Wolff laat weten er open voor te staan om Alpine van power units te voorzien. "Ik denk dat het een ingewikkelde situatie is, omdat we het een fijne gedachte vinden om Aston Martin met een ander team te vervangen, omdat we daar zoveel van leren," begon de Mercedes-topman tegenover de aanwezige media in Silverstone. Aston Martin gaat vanaf 2026 een samenwerking aan met Honda. "We zijn zo opgesteld als organisatie dat hoe meer power units we gebruiken, hoe beter het is om de ontwikkeling en betrouwbaarheid ervan te versnellen. We zijn nog niet verder gekomen dat het uitdelen van meningen, verkennende discussies. Maar wanneer Alpine een besluit neemt of ze met hun Formule 1-motorprogramma door willen gaan of niet, dan kunnen we het gaan hebben over een samenwerking. We hebben hun verteld dat we ervoor open staan." Renault levert alleen nog motoren aan haar 'eigen' Alpine. Als Mercedes Alpine van power units kan voorzien, kan het het Franse merk de kans geven om, mochten ze dat willen, de Renault-motorafdeling te sluiten en uit de Formule 1 te vertrekken.

