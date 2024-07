Waarom lijkt Mercedes plotseling sterker dan Red Bull en Verstappen, McLaren en Ferrari?

Max Verstappen heeft voor het eerst in twee jaar tijd twee F1 Grands Prix achter elkaar niet gewonnen. Nadat Ferrari en daarna ook McLaren inhaalslagen heeft kunnen maken op Red Bull Racing, lijkt Mercedes nu the team to beat in de Formule 1. Maar hoe komen de Zilverpijlen zo plotseling vooraan het veld terecht?

Mercedes domineerde de Formule 1 vanaf de introductie van de turbohybride-bolides in 2014. De Duitse renstal won acht constructeurstitels op rij onder leiding van Toto Wolff en zeven rijderstitels, waarvan zes met Lewis Hamilton en één met Nico Rosberg. Na het controversiële verlies van het wereldkampioenschap in 2021 hoopte de eerdergenoemde Brit op revanche in 2022, maar de Mercedes-wagens waren vanaf dat seizoen niet langer competitief, aangezien ze de nieuwe technische reglementen niet onder de knie kregen met porpoising als eerste grote probleem. Verstappen en Red Bull begonnen toen pas écht de dienst uit te maken. De Limburger legde beslag op zijn tweede wereldtitel in een verwarrende, natte Japanse Grand Prix, voordat hij in 2023 negentien van de 22 races op zijn naam schreef. Verstappen won de afgelopen weken niet op de Red Bull Ring en Silverstone, voor het eerst dat hij twee achtereenvolgende wedstrijden niet zegevierde sinds 2022, toen het op dezelfde circuits gebeurde. Het is als een verrassing gekomen dat het niet Ferrari en McLaren waren die deze reeks van Red Bull en Verstappen heeft doorbroken, maar juist Mercedes.

Upgrades en balans

Mercedes is met de W15 van 2024 vanaf nul begonnen met een nieuw concept en heeft gaandeweg van alle topteams de beste upgrades ontwikkeld, maar het duurde even voordat deze af waren. Ze pakten voor Saoedi-Arabië de achterhoeken van de auto aan om meer stabiliteit te creëren, maar dit bleek weinig te helpen. Nadat er niks in de pijplijn zat voor Australië en Japan, kregen Hamilton en Russell in China alleen een nieuwe halo voor een betere luchtstroom. Het eerste grote pakket werd meegebracht voor Miami: een nieuwe vloer om de diffuser beter te laten werken en een nieuwe voorwielophanging om de druk op de auto wat meer te verspreiden.

De vloer werd verder verbeterd voor de race daarop in Imola en ook de achtervleugel en beam wing werden meegenomen. Een week later was de nieuwe vloer verder ontwikkeld voor Monaco en er werden nieuwe voor- en achtervleugels meegebracht. De stabiliteit verbeterde verder in Canada met een herontwikkelde voorwielophanging. Russell bezorgde Mercedes hun eerste pole en podium van het seizoen in het regenachtige Montreal. Na Hamiltons eerste podium in Spanje introduceerde Mercedes wederom een nieuwe beam wing om de drag op de rechte stukken tegen te gaan tijdens de Oostenrijkse Grand Prix. Russell kwam als eerste over de streep na de clash tussen Lando Norris en Verstappen, zijn eerste overwinning sinds São Paulo 2022. Nieuwe voor- en achtervleugels voor Silverstone waren medeverantwoordelijk van de indrukwekkende prestatie van Hamilton om voor thuispubliek te winnen. Hij stond al sinds Saoedi-Arabië 2021 droog. Mercedes paste ook opnieuw de achterhoeken van de W15 aan om de druk beter over de auto te verspreiden.

Naast de upgrades heeft Mercedes ook uitgevonden hoe ze de balans hebben kunnen verbeteren door middel van de afstelling. Hamilton en Russell hebben ondervonden dat het rijgedrag van de W15 in de afgelopen raceweekenden in goede zin is veranderd, doordat de engineers een zogeheten bredere window hebben gevonden waarin de auto goed kan presteren. Vooral in Melbourne viel het op hoe erg de Mercedes veranderde tussen Vrije Training 3 en de kwalificatie, puur door een klein verschil in de baantemperatuur. Het Duitse team weet dit nu veel beter te voorkomen door het optimaliseren van de algehele balans van de bolide in plaats van proberen zoveel mogelijk downforce te bereiken.

Weersomstandigheden en andere teams

De upgrades en de balans zijn niet de enige factoren die Mercedes hebben geholpen om een inhaalslag te maken op de concurrentie. Ook het weer heeft een rol gespeeld. De W15 presteert namelijk beter bij koudere temperaturen. Toen de koningsklasse van de autosport in Montreal racete was het regenachtig en zo'n 17°C. Waar het eind juni in Barcelona normaal gesproken 25 à 26°C is, lag de temperatuur tijdens de Spaanse Grand Prix rond de 22°C. In Silverstone hadden we met hetzelfde weer te maken als in Montreal: koud en wisselvallig nat. De zomerse hitte in Hongarije gaat dus een ultieme test zijn voor Mercedes en eind juli kan het net zo goed erg warm worden in de Ardennen voor de Belgische Grand Prix.

Mercedes profiteert verder ook nog van tegenslagen voor de andere teams. Max Verstappen heeft toegegeven dat Red Bull Racing simpelweg te weinig upgrades heeft ontwikkeld voor de RB20, waardoor hun rivalen de mogelijkheid hebben gekregen om op dat gebied het gat te dichten.

McLaren had net als Mercedes veel upgrades in de pijplijn zitten en sindsdien heeft Norris de Miami Grand Prix kunnen winnen en zien we hem en Oscar Piastri steeds vaker op het podium. Norris was daarnaast duidelijker sneller dan Verstappen op de Red Bull Ring. Het team uit Woking maakt echter teveel kleine foutjes. Terugblikkend op de race van afgelopen zondag op Silverstone, Piastri verloor bijna twintig seconden toen hij een ronde te laat naar de pits werd geroepen voor intermediates. Voor de tweede pitstop ging Norris ook een ronde te laat naar binnen en reed juist te lang door op een opdrogende baan. Zodoende verloor hij de leiding aan Hamilton en, vanwege de verkeerde compound van de slicks, ook nog de tweede plaats aan Verstappen.

Ferrari was de sterkste tegenstander van Red Bull aan het begin van het seizoen. Op China na stond er elke race van de eerste acht Grands Prix een coureur van de Scuderia op het podium, inclusief de overwinningen van Carlos Sainz in Australië en Charles Leclerc in Monaco. De laatstgenoemde beschrijft de laatste vier raceweekenden echter als "erger dan een nachtmerrie". Ferrari is qua prestaties achter Red Bull, McLaren én Mercedes belandt, en dat komt naar verluidt omdat ze juist de tegenovergestelde filosofie aanhielden vergeleken met Mercedes. Het team uit Maranello was juist op zoek naar zoveel mogelijk downforce, maar de SF-24 zou daardoor uit balans zijn geraakt. Ferrari ging daarom op Silverstone terug naar de Imola-specificatie van de bolide. Sainz was vrijwel onzichtbaar tijdens de Britse Grand Prix, maar als hij niet in de laatste ronde nog een extra stop had gemaakt om de snelste ronde af te pakken voor een bonuspunt, was hij niet ver achter Hamilton, Verstappen, Norris en Piastri geëindigd.

Mercedes heeft tijdens de afgelopen vijf Grands Prix-weekenden meer punten gescoord dan welke constructeur dan ook. De Zilverpijlen hopen deze vorm aan te kunnen houden richting Hongarije en België, en daarna ook na de zomerstop vanaf de Dutch Grand Prix. Kan de Duitse renstal met Hamilton en Russell een achterstand van 152 punten goedmaken? Dat zal een enorme uitdaging zijn, maar het belooft hoe dan ook een spannende tweede helft van het Formule 1-seizoen 2024 te worden.

