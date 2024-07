Marko prijst Hamilton na verslaan Verstappen: "Hebben hier zijn grootsheid weer gezien"

Red Bull Racing-topman Helmut Marko heeft lovende woorden over voor Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur wist op Silverstone Max Verstappen achter zich te houden en zo de Grand Prix van Groot-Brittannië te winnen.

De Grand Prix van Groot-Brittannië van afgelopen zondag zal door de Britse fans niet snel vergeten worden. Waar ze op zaterdag zagen hoe er maar liefst drie coureurs van eigen bodem beslag legden op de eerste drie startplaatsen, was het op zondag thuisheld Lewis Hamilton die na een spectaculaire race als eerste over de streep kwam. Het was voor Hamilton de eerste overwinning in tweeënhalf jaar, en dus logischerwijs een emotioneel moment voor de zevenvoudig wereldkampioen.

Bandenslijtage in laatste stint

In de slotfase van de race leek het er nog even op dat Max Verstappen het feestje zou gaan verpesten, omdat de Nederlander op de harde band - voor het eerst in de race - een aanzienlijk beter tempo reed dan de rest van het veld. Hamilton verreed zijn laatste stint op de zachte band, en kreeg met nog een aantal ronden te gaan last van slijtage van de banden. Iets wat Lando Norris uiteindelijk de tweede plaats zou gaan kosten.

Marko looft Hamilton

"Hij heeft de droogte doorbroken", vertelt Helmut Marko tegenover Sky Deutschland over Hamilton. "We hebben hier zijn grootsheid en zijn sterkste punt, het bandenmanagement, weer gezien. Wij hadden een klein beetje last van slijtage en we hadden de hoop dat hij dat ook zou krijgen, maar hij heeft fantastische ronden gereden. Het laat zien hoe goed en snel hij nog altijd is. Het waren [voor Red Bull en Verstappen] simpelweg de banden die niet goed functioneerden. De pitstops en strategie waren perfect. Alles ging goed, behalve de banden."

