Lewis Hamilton won afgelopen zondag in Groot-Brittannië voor het eerst sinds tweeënhalf jaar weer een Grand Prix in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen grapte daar vervolgens met Max Verstappen over in de cooldown room.

Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten in 2021 een enorm verhit gevecht om het wereldkampioenschap uit, maar de twee lijken vandaag de dag een stuk beter samen door één deur te kunnen. Verstappen kwam na de overwinning van Hamilton op Silverstone even naast hem rijden om hem te feliciteren, en ook na afloop vertelde de Red Bull Racing-coureur het mooi te vinden voor Hamilton dat hij zijn thuisrace heeft gewonnen.

Leuk onderonsje in cooldown room

Het was voor Hamilton de eerste overwinning in tweeënhalf jaar, en in de cooldown room na afloop van de race vond er een grappig moment plaats tussen de twee. Toen de Brit binnen kwam lopen en zei dat hij hier lang niet was geweest, grapte Verstappen: "Ja, het is een tijdje geleden, he?" Hamilton noemde Verstappen vervolgens een "ball hogger", een Engelse term voor iemand die de bal altijd zelf houdt zonder hem af te spelen in het voetbal, doelend op dat de Limburger alle races zelf wint.

