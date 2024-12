Max Verstappen en McLaren zijn gefeliciteerd door de Britse regering voor het verdienen van de wereldkampioenschappen in de Formule 1 dit jaar. Het Hogerhuis ging vervolgens aan de slag met discussies over de toekomst van Silverstone, de thuisbasis van de Grand Prix van Groot-Brittannië.

Silverstone was het allereerste circuit dat een F1-race mocht organiseren die meetelde voor punten: The Royal Automobile Club Grand Prix d'Europe Incorporating The British Grand Prix, een ware mondvol, werd op 13 mei 1950 verreden en gewonnen door Alfa Romeo-coureur Giuseppe Farina. Van de eind jaren 50 tot eind jaren 80 wisselde Silverstone steeds af met een ander circuit, eerst met Aintree en daarna met Brands Hatch. Sinds 1987 rijdt de koningsklasse ieder seizoen op Silverstone, ondanks meerdere financiële hobbels, maar afgelopen februari kwam het goede nieuws naar buiten dat er een contractverlenging tot en met 2034 was getekend.

Brits succesverhaal en de toekomst

"De 75e verjaardag van de Formule 1 is een geweldige kans om stil te staan bij de lange geschiedenis van de sport in het Verenigd Koninkrijk", begon Ruth Smeeth, de barones van Stoke-on-Trent. "De Formule 1 is een Brits succesverhaal met zeven van de tien teams die hier zijn gevestigd. We kijken ernaar uit door te gaan met onze lange en voorspoedige relatie met hen. En terwijl ik hier sta, mijn Lords, wil ik graag Max Verstappen feliciteren met zijn vierde achtereenvolgende wereldkampioenschap en McLaren met hun eerste constructeurskampioenschap sinds 1998."

"Mijn Lords, de Formule 1 is inderdaad een geweldig Brits succesverhaal", voegde Stephen Parkinson, baron van Whitley Bay, toe. "Britse coureurs hebben vaker het wereldkampioenschap gewonnen dan coureurs van welk ander land dan ook. Zoals de nobele Lady al zei, zijn wij het thuis van zeven van de tien Formule 1-teams, en niet alleen van eigen bodem zoals McLaren die ik eveneens wil feliciteren, maar we trekken ook teams van de hele wereld aan, zoals Mercedes, Alpine en binnenkort Cadillac. Silverstone organiseerde de allereerste ronde ooit van het wereldkampioenschap in mei 1950 en de Britse Grand Prix blijft daar voor tenminste een decennium. Het aantal mensen van alle verschillende achtergronden dat geniet van de sport, blijft groeien. Gaat de regering samenwerken met het beroemde circuit om het toegankelijker te maken via openbaar vervoer, zodat het grootste sportevenement van het Verenigd Koninkrijk bereikbaar is voor iedereen, hopelijk voor entertainment, maar ook om hen te inspireren voor carrières op en buiten het circuit?"

En zo begon het Hogerhuis te discussiëren hoe ze de toekomst van Silverstone en de Britse Grand Prix kunnen verbeteren. Zo werden ideeën geopperd om de wedstrijd gratis en zonder reclame beschikbaar te maken voor iedere tv-kijker en om overheidssteun te leveren aan de Racing Steps Foundation, een organisatie die jonge coureurs coacht. Tevens werd de geweldige hulp die teamleden tijdens raceweekenden willen aanbieden aan fans die andersvalide zijn, geprezen evenals het succes van Milton Keynes als globaal middelpunt vanuit een engineering en technologisch perspectief. Het Hogerhuis sprak ook uit steun te willen leveren aan de Formule E en andere kampioenschappen die experimenteren met duurzame energie, de F1 Academy, het Formule 4-kampioenschap voor vrouwelijke coureurs, en Mission 44, het goede doel van Lewis Hamilton dat zich inzet voor diversiteit in de auto- en motorsport.

