Max Verstappen voerde gesprekken met Mercedes over een mogelijk vertrek bij Red Bull Racing, ondanks dat hij op dat moment niet alleen het klassement in de Formule 1 leidde, maar ook uiteindelijk het wereldkampioenschap zou winnen. Christian Horner zou geïrriteerd zijn geweest door de avances van Toto Wolff.

Verstappen begon aan het afgelopen seizoen als de regerend titelwinnaar en hoopte zijn dominantie van 2023 voort te zetten. Op de baan lukte dat wel in de beginfase, maar buiten het circuit gingen de alarmbellen af. Er speelde een machtsstrijd binnen Red Bull. Teambaas Horner werd onderzocht vanwege mogelijk ongepast gedrag jegens een vrouwelijke collega. Hoofdadviseur Helmut Marko stond op het punt geschorst te worden. De energiedrankfabrikant verloor ondertussen ontwerpers Adrian Newey en Rob Marschall, sportief directeur Jonathan Wheatley en andere topmannen. Wolff was opzoek naar een opvolger voor Lewis Hamilton bij Mercedes en maakte gebruik van het rumoer bij Red Bull om het gesprek aan te gaan met Verstappen.

Van beide kanten snappen

"Als hij een Verstappen wil volgend jaar, dan is Jos misschien wel beschikbaar", zei Horner tijdens de persconferentie in Oostenrijk eerder dit jaar om duidelijk te laten weten aan Wolff dat hij Max niet kon afpakken. Verstappen reageerde zelf bij het eindejaarsinterview van Viaplay: "Volgens mij maakt Mercedes alleen geen rallyauto, dus dat is een beetje een probleem", grapte de Limburger. Hij begrijpt de irritatie van Horner wel. "Het is niet fijn als je over iemand praat die bij een ander team zit. Ik snap het. Maar ik snap het van beide kanten."

"Kijk, je probeert natuurlijk met mij te praten, maar aan de andere kant vindt mijn team dat niet fijn dat er zoveel openlijk in de media wordt gesproken over mij", vervolgde Verstappen. "Ik snap het van beide kanten en ik snap de reactie absoluut van Christian." Op de vraag of het niet alleen Toto's doel was om hem naar Mercedes te halen, maar ook om bij Horner een beetje te prikken, antwoordde de viervoudig wereldkampioen: "Dat is altijd tussen teambazen. Dat gaat niet alleen over rijders, maar ook over regels. Elk jaar is er altijd wel iets waar ze elkaar mee zitten te stangen", zo sloot hij lachend af.

