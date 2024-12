Max Verstappen stelt dat er binnen Red Bull Racing wel degelijk 'trammelant' is geweest, zoals de geruchten het afgelopen jaar ook al stelde. De Nederlander, viervoudig wereldkampioen in F1, stelt tevens dat alle kritiek van dit jaar impact heeft gehad op de werknemers van het team.

In gesprek met Formule1.nl stelt Verstappen dat hij vooral onder de indruk is geweest in 2024 van het team waar hij mee samenwerkt. In 2022 en 2023 ging alles vlekkeloos, maar in 2024 was dit ondanks het kampioenschap niet het geval. Verstappen is daarom trots op zijn team van engineers. "Nou, waar ik wel trots op ben is het engineering team. Ook door alles wat er geschreven en gezegd werd. Iedereen is toch altijd gewoon hard blijven doorwerken zonder veel stil te staan bij alles, bij die chaos zeg maar. En dat is niet altijd even makkelijk, want elk persoon leest toch ook het internet."

Verstappen zag kritiek impact hebben op werknemers Red Bull

De kritiek die het team gedurende het seizoen kreeg van buitenaf over de auto, die in 2024 minder was dan in 2022 en 2023 het geval was, ging bij veel werknemers niet in de koude kleren zitten. Dit weet Verstappen ook, alhoewel hij er zelf niet al te veel mee bezig is geweest. "Ja, dat is zo. En je moet het uiteindelijk toch samen doen. Voor mij maakt het niet zoveel uit wat er van buitenaf wordt gezegd. Het gaat er gewoon meer om wat er gebeurt in het team, niet van mensen die niks met ons te maken hebben."

Verstappen gaat in op 'trammelant' binnen Red Bull

Er waren in 2024 veel geruchten over onenigheid binnen Red Bull en de machtsstrijd tussen het kamp van teambaas Christian Horner en die van adviseur Helmut Marko. Verstappen is eerlijk en stelt dat het flink geonweerd heeft binnen het team. "Er is trammelant in het team geweest, honderd procent. Anders werd er ook niet over geschreven. Maar ik denk dat we het toch allemaal goed hebben kunnen oplossen tussen iedereen. Ik hoefde niet boos te worden. Maar ik denk wel dat iedereen op een gegeven moment wist hoe ik erin stond en wat belangrijk was voor het team."

