Na de teambazen hebben ook de coureurs zich uitgesproken over wie in 2024 de beste coureur in F1 was. Max Verstappen was de winnaar bij de teambazen, maar wie vonden zijn collega's de beste coureur van het jaar?

Het systeem is vrij eenvoudig. Formula1.com vroeg de coureurs om hun top tien op te geven. Hierbij mochten de coureurs zichzelf in de top tien en zelfs bovenaan zetten, maar veel coureurs deden dit niet. Uit de uitslag kwam vervolgens en gezamenlijke top tien. Zeventien coureurs besloten mee te doen, wat betekent dat drie dat niet deden. Naast de gebruikelijke afwezigheid van Lewis Hamilton besloot ook Verstappen zelf niet mee te doen. De derde coureur die niet mee heeft gedaan? De andere Red Bull-coureur: Sergio Pérez.

Top vijf volgens de F1-coureurs

Verstappen eindigde vorig jaar op de eerste plek en weet ook dit seizoen volgens de coureur weer de titel 'beste F1-coureur van 2024 volgens de coureurs' te bemachtigen. Verstappen eindigde bij alle coureurs in de top vier en bij acht coureurs op de eerste plaats. Negen coureurs besloten om Verstappen dus niet bovenaan te zetten. Lando Norris eindigde op de tweede plaats, voor Charles Leclerc. Allebei de coureurs stijgen twee plekken ten opzichte van vorig jaar. George Russell, die vorig jaar niet in de top tien te vinden was, vinden we nu op P4 terug na een sterk seizoen. De top vijf wordt afgemaakt door Oscar Piastri, die drie plekken stijgt ten opzichte van vorig jaar.

De rest van de top tien F1-coureurs 2024

Op de zesde plaats vinden we Carlos Sainz terug, die we ook in 2023 op deze plek zagen eindigen. Pierre Gasly komt op P7 terecht, twee plekken hoger dan vorig jaar het geval was. Dit zal de Fransman vooral te danken hebben aan zijn sterke slotfase van 2024. Nico Hülkenberg, die vorig jaar net zoals Russell niet in de top tien eindigde, staat dit seizoen op de achtste plek. Twee legendes, Fernando Alonso en Lewis Hamilton, sluiten de top tien af op P9 en P10. Alonso eindigde zes plekken lager dan vorig jaar, Hamilton zelfs acht plekken. Yuki Tsunoda is de ongelukkigen eindigde op P11, net buiten de top tien dus.

Bij de fans is er verbazing dat de twee Red Bull Racing-coureurs en Hamilton niet hebben gestemd, terwijl ook veel mensen zich afvragen hoe het kan dat Verstappen bij negen coureurs die wel gestemd hebben niet op de eerste plaats stond.

Hamilton doesnt even participate in this lmao — blue (@purpleblue248) December 22, 2024

Even the drivers are biased.

Pure objectively seen, everyone should have vote for Max. — Xtwitt (@_Xtwitt) December 22, 2024

Max didn't even vote lol — Jacomie Pieterse (@JacomieP) December 22, 2024

Russell definitely ranked Verstappen 4th — Gero Petrucci (@odddyf1) December 22, 2024

sorry there was drivers who didn’t put him first???? — Josh (@MV1FA14) December 22, 2024

So both red bull drivers didn’t take part along with Hamilton — James (@GREEKMASTER99) December 22, 2024

For the drivers that didn’t vote… ahemm.. biased.. ahemm. — Max Verstappen (Parody) (@NotMV33) December 22, 2024

