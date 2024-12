Max Verstappen heeft zich nogmaals uitgesproken over de verbale ruzie met Mercedes-coureur George Russell, die ontstond tijdens de F1 Grand Prix van Qatar en een vervolg kreeg in de afsluitende race in Abu Dhabi.

De ruzie ontstond toen Verstappen, op aangeven van Russell, een gridstraf kreeg en na de kwalificatie van P1 naar P2 ging omdat hij 'onnodig langzaam' reed. Dit terwijl, zo gaf ook de FIA aan, alle andere coureurs ook langzaam reden. Verstappen vond dat Russell hem een straf had aangenaaid en was zijn respect voor de Brit verloren. In Abu Dhabi, een weekend later, haalde zowel Russell als Verstappen in interviews nog eens uit en leverde de situatie ook hilarische momenten op bij de afsluitende foto van de coureurs en het diner dat altijd in Abu Dhabi wordt georganiseerd. In het afsluitende grote interview met Viaplay, Simply Lovely, gaat Verstappen nog eens in op de verbale ruzie met Russell om het seizoen af te maken. Verstappen is nog steeds van mening dat hij achter de schermen door Russell een straf aangenaaid is in Qatar. "Ik ervaar dat allemaal nog steeds zo. Ik was zo teleurgesteld. Dat je iemand in een stewardsruimte zo een straf probeert aan te naaien, dat heb ik in mijn hele carrière of zelfs mijn hele leven nog nooit meegemaakt."

Verstappen snapt nog steeds niks van gedrag Russell

Veel coureurs gaan, zo geeft ook Verstappen aan, naast de baan veel met elkaar om en hebben een persoonlijke band opgebouwd. Hier doet Russell ook vaak aan mee, bijvoorbeeld met padellen. Toch was de Brit volgens Verstappen in staat om de Nederlander bij de stewards zo te 'naaien'. "Naast de baan ga je soms padellen, leuke dingen doen als vrienden of zo. Je zit in een groepsapp samen met coureurs, maar iemand dan zo naaien? Dat gaat er bij mij niet in."

Verstappen liet alles na interview Abu Dhabi van zich afglijden

Verstappen zelf staat er om bekend om in de media gewoon te zeggen waar het op staat, iets wat hij zowel in Qatar als in Abu Dhabi heeft gedaan. Toch weten we inmiddels ook van de Nederlander dat hij alle berichtgeving die daaruit ontstaat, niet heel erg volgt. Zo ook niet omtrent de verbale ruzie tussen hem en Russell. "Ik heb na die wedstrijd niet zoveel gelezen, eigenlijk. Ik ben na die race lekker naar Dubai gegaan om daar te ontspannen."

