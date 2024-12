Jos Verstappen is kritisch op de FIA en de president van de autosportorganisatie: Mohammed Ben Sulayem. Volgens de vader van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft de FIA vooral zichzelf in de problemen gebracht in 2024 met regels en het uitdelen van straffen.

In een interview met Formule1.nl zegt Jos Verstappen dat de FIA het zichzelf in 2024 enorm lastig heeft gemaakt door coureurs te straffen voor het schelden tijdens door FIA-georganiseerde persconferenties. "Bij de FIA hebben ze zich natuurlijk met die straffen vergaloppeerd. Je kan niet iedere keer dat iemand f*ck zegt een straf opleggen." Zo kreeg Max Verstappen een taakstraf nadat hij het 'F-woord' had gebruikt tijdens een persconferentie op donderdag voor het raceweekend.

Jos Verstappen had andere aanpak FIA willen zien

Jos Verstappen had het als FIA-president anders aangepakt. "Weet je wat ik had gedaan, als ik de FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem was geweest? Dan had ik de coureurs even apart genomen en gezegd: ‘Jongens, let even op jullie taalgebruik’. Maar om het allemaal zo via de media te spelen…” Veel mensen zijn van mening dat Ben Sulayem vooral veel met zichzelf bezig is, iets waar ook vanuit de coureurs veel commentaar op is geweest. De coureurs zouden bijvoorbeeld wel eens willen weten waar geldboetes naartoe gaan, maar deze duidelijkheid heeft de FIA nog steeds niet geschept.

Jos Verstappen wil dat FIA met coureurs praat

Jos Verstappen is van mening dat praten met coureurs beter had gewerkt dan de manier waarop de FIA het in 2024 heeft aangepakt. “De coureurs zijn ook ego’s. Maar praat met ze en maak duidelijk dat ze sommige woorden zo min mogelijk moeten gebruiken. En als het dan toch een keer gebruikt wordt, dan moeten ze het op tv gewoon even wegpiepen. Zo is het toch? Formule 1 blijft een emotionele sport, de emotie moet je er ook niet uithalen. En je kunt fuck op verschillende manieren gebruiken. Het woord is redelijk ingeburgerd in veel landen. En zolang je er niemand mee beledigt zie ik het niet als een scheldwoord. Het is gewoon een beetje kinderachtig allemaal van de FIA om op iedere slak zout te leggen. Ze moeten de sport ook de sport laten.”

