Max Verstappen is ingegaan op hoe hij het simracen combineert met de Formule 1 en hoe dat eerder dit jaar botste met Red Bull Racing en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase. De regerend en viervoudig wereldkampioen maakt duidelijk dat hij gewoon zijn leven blijft leiden zoals hij dat wil.

De frustraties van Verstappen over de balansproblemen met de RB20 bereikte zijn kookpunt in Hongarije. Hij ving de race aan als derde, maar viel twee plekken terug door de undercuts van Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Hij sprak over de boardradio niet alleen zijn ongenoegen uit over de Red Bull-wagen, maar ook over de strategie van het team. Een inhaalpoging op Hamilton in de remzone van de eerste bocht resulteerde in contact. Verstappen had geluk dat de ophanging niet brak en finishte uiteindelijk als vijfde. In de nacht voor de Grand Prix op de Hungaroring had hij een simrace gedaan. Hij viel bij Team Redline in voor een ploegmaat en had daardoor weinig geslapen.

Dom commentaar

"In Imola had ik ook al een 24-uurswedstrijd", begon Verstappen bij Viaplay. "Ik won de simwedstrijd én de Formule 1-race. Daar hoor je niemand over, ook al had ik maar zes uur geslapen, prima. Ik weet wat ik kan en niet kan doen. Dan ga je naar Hongarije en is er weer een 24-uurswedstrijd en die [hebben we] gewonnen, maar niet [de Formule 1-race] op het circuit, maar we hadden het gewoon moeilijk. En dan krijg je al dat domme commentaar van iedereen: 'Ja, maar hij heeft niet goed geslapen, dat simracen kan niet'. Heel veel mensen [zeiden dat], niet alleen in het team. Kijk, zolang alles goed gaat, kan ik alles doen en laten wat ik wil. Als ik zaterdagavond een drankje wil doen en ik win de race daarna, is alles prima. Als ik op mijn kop ga staan, is het ook prima."

Geen simverbod

"Maar als je niet presteert, dan is alles een probleem: hoe je je voorbereidt, hoe je je gedraagt", zei de Red Bull-coureur lichtelijk geïrriteerd in het programma Simply Lovely. "Dat is altijd in de Formule 1, dat zal altijd zo blijven, maar er worden dan meteen dingen aangehaald van wat er niet goed is, maar ik denk dat ik nu lang genoeg in de sport zit om te weten wat wel en niet kan." Verstappen maakt duidelijk dat er geen simverbod is. "Nee, ik heb gewoon gezegd dat het mijn leven is en ik leef gewoon mijn leven. Ik vertel toch ook niet hoe jij je leven leidt? En anders... Zoek je het maar uit! Ik sta er heel duidelijk in. Ik zit nu tien jaar in de Formule 1 en niemand gaat mij vertellen hoe ik mijn leven leidt."

Lambiase en Verstappen botsen soms

"Tuurlijk kan je het erover hebben, zoals 'Max, dit was misschien niet even handig wat je gezegd hebt'. Het kan met alles", vervolgde hij. "Maar als het heel veel onnozele dingen zijn en met het simmen zei ik: 'En Imola dan? Toen was het toch prima?' Het mooie was, de race daarna was [de Grand Prix van België] op Spa met regen in de kwalificatie. En toevallig was die simrace in de regen op Spa, dus ik zei: 'Zie je, ik heb goed geoefend op de simulator.' Er is altijd wel iets wat je ervan kan maken." De strijdbijl met Lambiase was al gauw begraven. "GP en ik zijn altijd heel eerlijk naar elkaar en dat botst natuurlijk soms ook, maar dat heb ik liever dan iemand die alleen maar 'Copy' op de radio zegt of 'We are checking'. Daar kan ik helemaal niks mee."

