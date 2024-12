Luca di Montezemolo heeft het opgenomen voor Max Verstappen. De bekende voormalig topman van Ferrari is onder de indruk hoe hij dit jaar het F1-wereldkampioenschap won zonder de snelste auto te hebben. Tegelijkertijd is hij niet tevreden met de acties van de FIA dit jaar. De Italiaan is het gemuggenzift beu.

Verstappen domineerde de Formule 1 in 2023 op ongekende wijze met 19 overwinningen in 22 Grands Prix. Het leek erop dat hij het afgelopen seizoen opnieuw oppermachtig zou zijn, maar al gauw kwamen de beruchte balansproblemen bovendrijven. De Nederlander schreef nog wel zeven van de eerste tien races op zijn naam, maar daarna stond hij vaker wel dan niet op het podium. Toch kon hij zijn vierde wereldtitel naar zijn hand zetten met onder andere een masterclass in het regenachtige Brazilië. De Red Bull Racing-coureur trok ook vaak de aandacht van de FIA. Zo kreeg hij een taakstraf voor zijn taalgebruik tijdens een persconferentie, een heleboel strafpunten en een controversiële gridpenalty na een akkefietje met George Russell in Qatar.

Lof voor Verstappen, maar niet voor de FIA

"Je hebt geweldige kampioenen en dan heb je nog de kampioenen van het kaliber als Sofia Goggia in het skiën, Federica Pellegrini in het zwemmen of Jannik Sinner bij tennis", begon Di Montezemolo bij La Politica nel Pallone op Radio GR Parlamento, geciteerd door La Gazetta della Sport. "In F1 is Verstappen een kampioen. Hij is altijd erg sterk geweest, zelfs in de kartsport. Dit jaar moest hij het maximale van zichzelf vragen: hij had een mindere auto dan McLaren en soms zelfs vergeleken met Ferrari."

Waar hij Verstappen de hemel in prijst, is hij juist niet lovend over de FIA. "F1 bestaat uit gezonde gevechten: wat zouden ze nu hebben gedaan met de strijd tussen [Gilles] Villeneuve en [René] Arnoux [in de Franse Grand Prix van 1979]? Zouden ze hen in de gevangenis hebben gegooid? Volgens mij zijn we aan het overdrijven, niet alleen als het gaat om contact maar ook om track limits. De Formule 1 draait nu dus om muggenziften, maar we moeten ruimte laten voor de emoties, lef en de vaardigheden van de coureurs, terwijl er niet naar de millimetertjes wordt gekeken." Di Montezemolo wil daar verandering in zien.

