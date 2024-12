Max Verstappen heeft de droom om zijn eigen raceteam te beginnen, en dan het liefst in de GT-racerij. De viervoudig wereldkampioen is onder andere in het bezit van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo, Audi R8 LMS Evo II, Ferrari 296 GT3 en Porsche 911 GT3 R. Hij ging er deze week zelf weer op uit met de Ferrari.

De eerste stappen om een eigen team op te richten, zijn al gezet. Thierry Vermeulen, de zoon van Verstappens manager Raymond Vermeulen, was dit jaar actief in de Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup powered by AWS en de DTM met een door Verstappen.com gesponsorde Ferrari 296 GT3 van Emil Frey Racing. Vermeulen scoorde samen met Giacomo Altoè twee podiums in de GT World Challenge in een ongelooflijk competitieve veld en verdiende voor het eerst een beker in de DTM.

Test op Portimão

Verstappen testte deze Ferrari, die gloednieuw was ontwikkeld voor het GT-seizoen van 2023 en vanaf 2026 een Evo-upgradepakket kan verwachten, afgelopen week op het circuit dat twee keer de Portugese Grand Prix in de Formule 1 heeft georganiseerd, Autódromo Internacional do Algarve. Dat deed hij tijdens de IP Motorevents op woensdag en donderdag 18 en 19 december. De Nederlander reed rondetijden in de 1:39 en 1:40. Vermeulen kwam ook in actie evenals Radical Cup UK-kampioen Chris Lulham, die als simcoureur deel uit maakt van het welbekende Team Redline. Ze deelden het circuit met GP Elite, bekend uit onder andere de Porsche Carrera Cup Deutschland en Porsche Supercup.

Verstappen deelde enkele foto's van de test op zijn Instagram. Tijdens zijn vakantie zal hij een paar dagen thuis besteden in Monaco, maar hij gaat ook skiën. In januari zal de Red Bull Racing-coureur weer volop gaan trainen voor het aankomende F1-seizoen.

