Max Verstappen heeft er al tien seizoenen in de Formule 1 op zitten. De viervoudig wereldkampioen is niet alleen gek op het rijden in de koningsklasse, maar toont ook interesse in andere takken van de autosport. Tom 'Mr. Le Mans' Kristensen verwacht hem dan ook in de langeafstandsracerij en denkt dat hij het daar net zo goed zou doen.

Op weg naar de tot nu toe vier binnengesleepte F1-titels heeft Verstappen al 112 podiums behaald waarvan 63 overwinningen. De Limburger heeft nog een contract bij Red Bull Racing tot en met 2028 en, ondanks wat onzekerheden over zijn plannen betreffende een mogelijk pensioen, lijkt hij deze uit te gaan zitten. Toch kijkt hij ook naar andere kampioenschappen, zoals het FIA World Endurance Championship waar de 24 Uur van Le Mans deel van uitmaakt. "Ik volg de sport best wel en heb ook al een paar gesprekken gevoerd", gaf Verstappen eerder dit jaar toe. Negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen "zou het enorm toejuichen" als de Red Bull-coureur uit de F1 stapt en richting het WEC gaat, waar met de zogeheten Hypercar-bolides wordt gereden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen zit niet stil tijdens winterstop en test met Ferrari GT3-auto

Samenwerken met andere coureurs

"Hij zal snel zijn en genieten van het rijden met die auto's", vertelde de Deen in een interview met Motorsport.com. "De uitdaging zit hem vooral in het feit dat je met nog twee andere coureurs doet en dus goed moet samenwerken. Maar om samen met de andere rijders te werken aan het optimaliseren van de auto, is iets waar hij veel plezier uit zal halen. Het is iets wat hij natuurlijk ook al doet als hij aan het simracen is met zijn team. Dat zal niet heel anders zijn dan hoe het er in de Le Mans-prototypes aan toegaat. Hij moet een goede klik hebben met zijn teamgenoten en zorgen voor een situatie waarin alle drie het beste uit zichzelf kunnen halen, zodat er de hele race goed gepresteerd wordt en niet alleen wanneer Max achter het stuur zit. Maar dat hij snel en constant zal zijn als hij daarnaartoe gaat, daar twijfel ik niet aan."

OOK INTERESSANT: Montoya wijst naar Red Bull-Ford: 'Ik zou behoorlijk bezorgd zijn als ik Max was'

Taaie op het circuit

Kristensen kon onthullen dat Verstappen het met hem over Le Mans heeft gehad. "Dat was vorig jaar, nadat hij zijn derde wereldtitel had behaald, en hij van Abu Dhabi zo goed als direct naar Portimão afreisde om daar met een GT3-auto te testen. Ik mag hem graag. Hij staat met beide benen op de grond, maar is een taaie op het circuit. Hij heeft de afgelopen vier jaar in de Formule 1 bewezen dat hij de beste is en dat er heel veel voor nodig is om hem te verslaan, wat dit jaar nog eens onderstreept werd toen hij niet langer over de snelste auto beschikte. En ook als een weekend moeizaam begon, wist hij het tij nog te keren en voor de pole mee te vechten. Hij is voor elk team een geschenk om te hebben. En de beste van de wereld is altijd overal welkom, bij elk team en in elke raceklasse."

Gerelateerd